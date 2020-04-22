Sağlık çalışanları için 'siperlik maske' üretiyor - Son Dakika

Kırıkkale'de görev yapan bir teknoloji ve tasarım öğretmeni, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında gönüllü olarak evinde sağlık çalışanları için yüz koruyucu 'siperlik maske' üretiyor.



Kırıkkale Ahmet Sümer Ortaokulu Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Murat Karartı, okullarda eğitime verilen arayı sağlık çalışanları yararına değerlendirmek istedi. Salgınla mücadele kapsamında çalışmalara başlayan Karartı, evinin bir odasında yüz koruyucu siperlik maske üretmeye başladı. Tüpraş'ın Milli Eğitim Bakanlığı ile anlaşması sonrasında rafinerilerinin bulunduğu 4 ildeki 30 ortaokulda, "Robotik Kodlama, Üç Boyutlu Modelleme, Üretim Beceri" sınıfları kapsamında malzeme desteği verdiği çalışmada Karartı, haftada 225 adet siperlik maske üretiyor. 3 boyutlu yazıcılardan üretilen siperlikler, ilgili kurumlara teslim ediliyor. - KIRIKKALE