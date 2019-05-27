Son Dakika Haberleri: Sağlık çalışanları iftar programında bir araya geldi

Sağlık çalışanları iftar programında bir araya geldi

3 saat önce

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü organizasyonunda, Tercan İlçe Devlet Hastanesini ev sahipliğinde, Çayırlı, Otlukbeli ve Tercan İlçe Devlet Hastanelerinin personellerinin ve İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erkan Hirik'in katılımlarıyla Tercan Devlet Hastanesinde iftar programı düzenlendi.

Sağlık çalışanları iftar programında bir araya geldi, System.String[]
Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü organizasyonunda, Tercan İlçe Devlet Hastanesini ev sahipliğinde, Çayırlı, Otlukbeli ve Tercan İlçe Devlet Hastanelerinin personellerinin ve İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erkan Hirik'in katılımlarıyla Tercan Devlet Hastanesinde iftar programı düzenlendi.

İftar programı dolayısıyla Tercan İlçe Devlet Hastanesini ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Hirik, ayrıca hastanede yatan hastaları ziyaret ederek, hastane başhekimi Dr. Ertürk Yıldız'dan hastalar hakkında bilgiler aldı.

Düzenlenen iftar programında bir konuşma yapan İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erkan Hirik; " Bu güzel Ramazan ayında siz değerli personellerimiz ile bir arada olmaktan, onur duyduğumu belirtmek isterim. Ramazan ayı bildiğiniz gibi samimiyet ve paylaşıma ayıdır. Bizler, birbirimize tebessüm etmeyi unutmadan, birbirimizi kırmadan, birbirimize, saygı ve hoşgörü göstererek bu kutsal ayın gerçek amacına, ulaşmasını sağlayabiliriz. Bizim amacımız da bugün burada sizlerle hep birlikte bu birlikteliği sağlamaktır. Unutmayalım ki, birlik ve beraberlik, içerisinde olduğumuz müddetçe her geçen gün daha da güçleneceğiz" dedi. - ERZİNCAN
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 12:10 Kaynak: İHA
İl Sağlık Müdürlüğü, Tercan, Güncel
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