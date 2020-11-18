Sağlık çalışanları ile müzisyenler "Acil Müzik"le aynı sahneyi paylaşacak - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs salgınıyla özverili şekilde mücadele eden sağlık çalışanları ile müzik dünyasından birçok isim, Beyoğlu Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Acil Müzik" sahnesinde bir araya gelecek.

Kovid- 19'a karşı büyük bir mücadeleyle görevlerini sürdüren sağlık çalışanları için hazırlanan "Acil Müzik" adlı programda, Türkiye'nin önde gelen sanatçılarıyla birlikte bazen bir hemşire, bazen bir hasta bakıcı, bazen doktor, bazen de bir ambulans görevlisi gibi sağlık hizmetlerinin her noktasında emek verenler yer alacak.

Başak İkiz'in sunacağı ilk programda, üç doktor ile bugüne kadar birçok sevilen şarkıya imza atan Eda ve Metin Özülkü aynı sahneyi paylaşacak.

Grand Pera Emek Sahnesinde çekimleri gerçekleştirilen programın ilk bölümü bu akşam saat 20.00'de "youtube.com/user/beyoglubelbeyoglu" ve "youtube.com/beyoglukultursanat" YouTube kanallarından izleyicilerin beğenisine sunulacak.