Sağlık çalışanları ile sanatçılar "Acil Müzik" konserlerinde buluşuyor - Son Dakika

Beyoğlu Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla özverili şekilde mücadele eden sağlık çalışanlarıyla müzik dünyasının önemli isimlerini, hayata geçirdiği "Acil Müzik" sahnesinde buluşturuyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çekimleri tarihi Emek Sahnesi'nde gerçekleştirilen "Acil Müzik" programının bu ayki konukları Türk Halk Müziği'nin önemli isimlerinden Ender Balkır ve Ayfer Vardar olurken, sanatçılara sağlık çalışanlarından Doç. Dr. Emrah İpek ile hemşire Adalet Ulutaş ve Ekin Gökçe Küçük eşlik etti.

Programın çekimlerine katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, pandemi sürecinde gösterdikleri fedakarlıktan dolayı sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız, "Sağlık hizmetlerinin her noktasında büyük özveriyle mücadele eden doktorlarımızın, hemşirelerimizin, ambulans görevlilerimizin, müziğe, notaya, enstrümana eşlik eden seslerini 'Acil Müzik' Sahnesinde duyuruyoruz. Bu zor dönemde kültürü ve sanatı her zamankinden daha fazla merkeze alarak sanatın iyileştirici ve bütünleştirici gücünden hepimiz yararlanmalıyız. Beyoğlu Belediyesi olarak sağlık çalışanlarımıza, bu mücadelenin esas kahramanlarına şükran borcumuzu bir nebze olsun ödeyelim istedik." değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19 salgınına karşı büyük bir fedakarlıkla görevlerini sürdüren sağlık çalışanları için hazırlanan "Acil Müzik" programında, Türkiye'nin önde gelen sanatçılarıyla birlikte hemşire, hasta bakıcı, doktor ve ambulans görevlisi gibi sağlık hizmetlerinin her noktasında emek verenler yer alıyor.

"Acil Müzik" sahnesinin bu ayki konseri, 20 Aralık Pazar 20.00'de Beyoğlu Belediyesi ve Beyoğlu Kültür Sanat YouTube kanallarından izleyicilerin beğenisine sunulacak.