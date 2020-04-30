Sağlık çalışanları, ING Turuncu Ekstra'dan koşulsuz yararlanabilecek - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Sağlık çalışanları, ING Turuncu Ekstra'dan koşulsuz yararlanabilecek - Son Dakika Ekonomi

Sağlık çalışanları, ING Turuncu Ekstra'dan koşulsuz yararlanabilecek

6 saat önce

ING Türkiye, koronavirüs salgınına karşı özverili bir mücadele veren sağlık çalışanlarına, hayatlarını kolaylaştırmak ve kişisel bütçelerine katkı sağlamak amacıyla "Turuncu Ekstra" programının avantajlarını 750 TL harcama koşulu olmadan sunmaya başladı.

Sağlık çalışanları, ING Turuncu Ekstra'dan koşulsuz yararlanabilecek, System.String[]

ING Türkiye, koronavirüs salgınına karşı özverili bir mücadele veren sağlık çalışanlarına, hayatlarını kolaylaştırmak ve kişisel bütçelerine katkı sağlamak amacıyla "Turuncu Ekstra" programının avantajlarını 750 TL harcama koşulu olmadan sunmaya başladı.

ING Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Turuncu Ekstra'nın avantajlarından doktorlar, diş hekimleri, hemşireler, eczacılar ve diğer tüm sağlık personeli yararlanabilecek.

ING Türkiye'nin tasarruf odaklı yenilikçi programı Turuncu Ekstra ile sağlık çalışanları, ING Banka Kartı ile yaptıkları alışverişler veya vadesiz hesaptan gerçekleştirdikleri fatura ödemeleriyle bir sonraki ay "e-Turuncu" ve "Turuncu TL" hesaplarında ek faiz kazanacak, ayda 3 kez farklı banka ATM'lerinden masrafsız para çekebilecek ve yatırabilecek. ING Mobil ve internet şubesinde yapacakları EFT ve havalelerde masraf ödemeyecekler.

Öte yandan, Turuncu Ekstra banka kartı sağlık çalışanlarına her durumda avantaj sağlayarak ihtiyaç kredisi kullandıklarında aylık harcamalarını banka kartından yaptıkları takdirde bir sonraki ay taksit tarihinde nakit iade kazanma imkanı sunacak.

Sağlık çalışanlarına özel sunulan harcama koşulsuz Turuncu Ekstra programına katılan ve ihtiyaç kredisine başvuran ilk 5 bin müşteri, yüzde 0 faizli ve masrafsız, 12 ay vadeli 3 bin TL'ye varan ihtiyaç kredisinden de yararlanabilecek.

"Sağlık çalışanlarımızın kişisel bütçelerine katkı sunmayı arzu ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz, şunları kaydetti:

"Yaşadığımız bu olağanüstü dönemde hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kendilerine finansal anlamda destek olabilmek adına Turuncu Ekstra paketimizdeki harcama koşulunu kaldırdık. Birikimlerine ek faiz, indirimli faiz ile kredi olanağı, ücretsiz bankacılık işlemleri ve alışverişlerinde indirimler ile sağlık çalışanlarımızın kişisel bütçelerine katkı sunmayı ve hayatlarını kolaylaştırmayı arzu ediyoruz."

Verilen bilgiye göre, Turuncu Ekstra'nın 750 TL harcama koşulsuz avantajlarından hem mevcut hem de programa ilk kez katılacak sağlık çalışanları yararlanabilecek. Turuncu Ekstra programına ING Mobil üzerinden katılmak mümkün oluyor.

Türkiye, Banka, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 10:46 Kaynak: AA


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