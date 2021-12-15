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SAĞLIK ÇALIŞANLARI İŞ BIRAKTI - Son Dakika

SAĞLIK ÇALIŞANLARI İŞ BIRAKTI

15.12.2021 14:04

SAĞLIK çalışanları çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve ücretlerin düzenlenmesi talebiyle İstanbul'da da iş bırakma eylemi yaptı.

SAĞLIK çalışanları çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve ücretlerin düzenlenmesi talebiyle İstanbul'da da iş bırakma eylemi yaptı.

Hekimlerin ve diş hekimlerinin gelirleri ve özlük hakları ile ilgili düzenleme içeren ve TBMM'deki tüm partilerin oybirliğiyle getirilen yasa tasarısının geri çekilmesi üzerine sağlıkçılar grev kararı aldı. Sağlıkçıların eylem noktalarından biri de İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi oldu. Sağlıkçılar saat 11.45'te İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi önünde toplandı. Basın açıklaması öncesinde Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiren sağlık çalışanları için saygı duruşu gerçekleşti. Basın açıklamasını İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip okudu.

"DÜZENLEME MECLİS'E GETİRİLMEDİĞİ SÜRECE EYLEME DEVAM EDECEĞİZ"

Prof. Dr. Pınar Saip, sağlık çalışanlarının çalışma ve yaşam koşullarını düzeltecek bir düzenleme hızla meclise getirilmediği takdirde eylemlerine devam edeceklerini belirtti. Saip, "Bu grev emeğimize, geleceğimize, halkın sağlık hakkına sahip çıktığımızı gösteren bir uyarıdır. Artık toplumun, sağlık çalışanların çığlığına kulak verilmelidir. Taleplerimiz kabul edilmediği, sağlık çalışanlarının çalışma ve yaşam koşullarını düzeltecek bir düzenleme hızla Meclis'e getirilmediği takdirde eylemlerimiz devam edecektir. Söyleyecek sözümüz, değiştirecek gücümüz var" dedi.

"ACİL DURUMLAR DIŞINDA SAĞLIK HİZMETİ SUNMUYORUZ"

Acil durumlar dışında sağlık hizmeti sunmayacaklarını belirten İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Osman Küçükosmanoğlu ise, "Karanlığa karşı, önlüğümüzün beyazına, halkın sağlık hakkına sahip çıkmak için buradayız. Bu bir uyarı eylemidir. Acil durumlar dışında sağlık hizmeti sunmuyor" diye konuştu.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI İŞ BIRAKTI
SAĞLIK ÇALIŞANLARI İŞ BIRAKTI
SAĞLIK ÇALIŞANLARI İŞ BIRAKTI
SAĞLIK ÇALIŞANLARI İŞ BIRAKTI
SAĞLIK ÇALIŞANLARI İŞ BIRAKTI

İstanbul Üniversitesi, Çapa Tıp Fakültesi, İstanbul, Grev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SAĞLIK ÇALIŞANLARI İŞ BIRAKTI - Son Dakika


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