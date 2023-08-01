Sağlık Çalışanları İş Bıraktı... Sağlık Bakanlığı Önüne Giden Sağlıkçılar: "Nitelikli Sağlık Sistemi ve Hastalarımız İçin Mücadele Ediyoruz"

Sağlık ve Sosyal Hizmet Birlik ve Mücadele Platformu'nu (SABİM) oluşturan 21 sağlık örgütüne üye sağlık çalışanları, bugün başlayan toplu sözleşme sürecinde taleplerine dikkat çekmek için iş bıraktı. Sağlık Bakanlığı önünde yapılan açıklamada, "Alım gücümüz büyük bir hızla azalıyor, fazla çalışma ücretimiz, iş hukukuna göre normal mesaimizin 2 katı olması gerekirken, yarısından az alıyoruz. Çocuklarımız için sağlıklı beslenme koşullarını sağlayamıyoruz, eğitim masraflarını, kiramızı bile ödemekte zorlanıyoruz. Nitelikli sağlık sistemi ve hastalarımız için mücadele ediyoruz" denildi.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Birlik ve Mücadele Platformu'nu (SABİM) oluşturan 21 sağlık örgütü, bugün ve yarın iş bırakma eylemi düzenliyor. Özlük ve mali haklar, şiddet ve çalışma koşullarına karşı iş bırakan sağlık emekçileri, bugün Sağlık Bakanlığı'nın önünde "Birleşe birleşe kazanacağız", "İnsanca yaşamak istiyoruz", "Emek bizim hak bizim", "Sefalete teslim olmayacağız" sloganları eşliğinde eylem yaptı.

"ŞİDDETİ ENGELLEMEK İÇİN SADECE KANUNLARIN YETERLİ OLMADIĞINI BİLİYORUZ"

21 sağlık örgütünün ortak açıklaması şu şekilde:

"Toplu sözleşme taleplerimizi belirleyerek, platformun büyük çoğunluğunun katılımıyla 1-2 Ağustos'ta ülke genelinde iş bırakma kararı aldık. Çünkü, ölüyoruz, öldürülüyoruz, ekonomik olarak açlık sınırındayız. Tükeniyoruz. Tırnak makasıyla AVM'lere dahi girilemeyen bir zamanda, silahla polikliniğe girip sağa sola ateş edebilen kişilerle iç içeyiz. Şiddetin gölgesinde hizmet üretmeye çalışırken, her an bu silahtan çıkan bir kurşunla, hatta başımıza indirilen bir oksijen tüpüyle, gelecek bir bıçak darbesiyle ölebiliriz. Şiddeti engellemek için sadece kanunların yeterli olmayacağını biliyoruz. Rant alanına dönüştürülen ve kışkırtılan sağlık talebi, saygının yok edilmesi, eksik istihdamla verilmeye çalışılan hizmet, sanal kuyruklar, 5-10 dakika muayene süreleri.

"MEZARDA EMEKLİLİĞE MAHKUM EDİLİYORUZ"

Şiddeti üreten, bu sistemin kendisi, biliyoruz. Çeşitli kalemler altında ödenen ve emekliliğe yansıtılmayan ek ödemelerle avutuluyoruz, kandırılıyoruz. Gerçek enflasyon karşısında bizlere sadece yüzde 5 zam reva görülürken, emekliliğimize yansımayan seyyanen zam ile eğitimli olmak cezalandırılıyor ve mezarda emekliliğe mahküm ediliyoruz.

"KİRALARIMIZI BİLE ÖDEMEKTE ZORLANIYORUZ"

Alım gücümüz büyük bir hızla azalıyor, fazla çalışma ücretimiz, iş hukukuna göre normal mesaimizin 2 katı olması gerekirken, yarısından az alıyoruz. Çocuklarımız için sağlıklı beslenme koşullarını sağlayamıyoruz, eğitim masraflarını, kiramızı bile ödemekte zorlanıyoruz.

Uluslararası aile hekimliği uygulamaları ile ilgisi olmayan düzenlemeler, yetersiz aile sağlığı merkezi gider ödemeleri, yetersiz aile hekimi ve aile sağlığı çalışanı sorunu çözülmüyor, düşük tavan katsayısı ve destek ödemesi ile aile sağlığı çalışanları yok sayılıyor ve birçok angarya iş yükü ile 85 milyon vatandaşın koruyucu sağlık hizmeti ihmal ediliyor.

2010 yılından bu yana sayısız başarı elde etmiş aile hekimliği uygulaması, liyakatsiz eller sebebiyle geriye gitmeye devam ediyor. 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu'nu düzenlemek yerine 657 sayılı Kanuna göre ceza verilerek anayasal haklar görmezden geliniyor, liyakatsizlik ve art niyet, yönetimdeki etki alanını giderek arttırıyor.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARI NEFES ALAMIYOR"

Sağlık sistemindeki kargaşa ve huzursuzluk nedeniyle, hekimlerimiz, hemşirelerimiz, ebelerimiz, teknikerlerimiz, teknisyenlerimiz; genel idari, teknik ve yardımcı hizmetler sınıflarındaki çalışanlar gibi sağlık ekibinin hiçbir üyesi artık nefes alamıyor. Daha ne kadar dibe vurabiliriz? Artık göğsümüzü gere gere hekimim, hemşireyim, ebeyim, sağlık çalışanıyım demeyi geçtik, çalışanlar olarak memurum demekten utanır hale geldik.

"HEP BİR AĞIZDAN ARTIK YETER"

Ayrıca, Sarı-Sen'in toplu sözleşme teklifinde ileri sürdüğü, dayanışma aidatını kabul etmiyoruz. Sendikal ikramiyenin barajlara bağlanmasını kabul etmiyoruz. Yetkili sendika tarafından kullanılan ve ayrımcılığa yol açan tabip dışı ifadesini kabul etmiyoruz. Ne yapacağız? Kafamızı öne eğip 'Boş ver, böyle gelmiş böyle gider, başımı derde sokmayayım mı' diyeceğiz. Yoksa bize yapılan zulme sesimizi çıkarıp tepkimizi mi göstereceğiz? Tabii ki, demokratik tepkimizi meşru zeminde göstererek, hep beraber, tek bir ağızdan artık yeter, hakkımızı verin diyeceğiz. Biliyoruz ki sağlık, en temel haktır. Sağlık hizmetleri bir ekip işidir ve bir bütündür.

"İDEAL SAĞLIK SİSTEMİ İÇİN"

Ülkemizde oluşacak ideal sağlık sisteminin en büyük destekçisi olan bizler, hastalarımızın nitelikli tedavi olma, bakım alma ve iyileşme hakkını savunduğumuzun bilinmesini arzu ediyoruz. Pandemide, depremlerde ve her türlü zorlu şartlarda halkımıza ve hastalarımıza verdiğimiz fedakarca hizmetin unutulmamasını bekliyoruz nitelikli sağlık hizmeti için verilecek bu mücadelede sadece kendimiz için değil, hastalarımız için de mücadele ettiğimizin bilinciyle, tüm halkımızı yanımızda olmaya davet ediyoruz."