Sağlık çalışanları kampta moral bulacak - Son Dakika

Sağlık çalışanları kampta moral bulacak

23.10.2020 15:54
Sağlık çalışanları kampta moral bulacak, System.String[]

Aydın'da yeni tip korona virüs (Kovid-19) sürecinde görev yapan sağlık çalışanları için kamp düzenlenecek.

Aydın'da yeni tip korona virüs (Kovid-19) sürecinde görev yapan sağlık çalışanları için kamp düzenlenecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kovid-19 salgını süresince fedakarca çalışan ve çalışmaya devam eden sağlık çalışanları için düzenlediği etkinliklere devam ediyor. Bakanlık bu kez de sadece sağlık çalışanları ve ailelerinin katılacağı kamplar düzenleniyor.

Kovid-19 tedbirleri alınarak gerçekleştirilecek olan ve ilk etapta "Sağlık Çalışanı Anne-Kızların misafir edileceği kamplar, "Sağlık Çalışanı Anne-Kız", "Sağlık Çalışanı Baba-Oğul" ve "Sağlık Çalışanlarının Çocukları" olarak üç farklı konseptte yapılacak. Bu kapsamda Aydın'da yeni tip korona virüs (Kovid-19) sürecinde fedakarca görev yapan sağlık çalışanları ve aileleri Aydın Efeler Gençlik Kampı'nda bir araya gelecek. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, kampın ilk etabı 24-25 Ekim 2020 tarihleri arasında Kuşadası'nın Davutlar Mahallesi'nde bulunan Aydın Efeler Gençlik Kampı'nda gerçekleştirilecek.

Kamplarda el sanatları, voleybol, ok atma, masa tenisi, badminton, deniz, yüzme, müzik ve gençlik faaliyetleriyle hem sağlık çalışanları hem de çocukları stres atma fırsatı yakalayacak. Kamplara katılacak sağlık çalışanları ve çocukları, ulaşım, yeme içme, konaklama gibi bütün etkinliklerden ücretsiz faydalanacak.

Sağlık çalışanlarına moral ve destek amacıyla düzenlenecek olan kamp hakkında bilgi veren Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, " Pandemi süresince ailelerinden ve sevdiklerinden fedakarlık eden sağlık çalışanlarına minnettarız. Sağlık çalışanlarımızın hakkı ödenemez. Fakat bizler Kovid-19 ile mücadelenin en ön safında mücadele veren sağlık çalışanlarını biraz olsun rahatlatmak, aileleri ile birlikte vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla kampta, sağlık çalışanlarının moral ve motivasyon düzeyini yükseltmeyi hedefliyoruz. Çocukların da aileleriyle geçirdikleri zamanın daha etkin ve verimli olmasını arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Sağlık çalışanları kampta moral bulacak
Sağlık çalışanları kampta moral bulacak
Sağlık çalışanları kampta moral bulacak

Aydın, Baba, Anne, Kız, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sağlık çalışanları kampta moral bulacak - Son Dakika

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