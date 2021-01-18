Sağlık çalışanları kardan kapanan yolda dakikalarca bekledi - Son Dakika

Halk otobüslerinin kar yağışı sebebiyle gecikmeli çalışmasıyla dakikalarca otobüs bekleyen sağlık çalışanları, karla mücadele çalışmalarının yapılmasıyla birlikte işlerine gidebilmek için yola çıktı.

ZONGULDAK - Zonguldak 'ta şiddetini artıran kar yağışı sebebiyle BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde görevli sağlık çalışanları 30 santimetreyi aşan karda işe gidebilmek için mücadele verdi.

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