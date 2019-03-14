Son Dakika Haberleri: Sağlık Çalışanları, Kaymakam Deniz Pişkin'i Ziyaret Etti

Sağlık Çalışanları, Kaymakam Deniz Pişkin'i Ziyaret Etti

1 saat önce

14 Mart Tıp Bayramı kapsamında ilçede hizmet veren sağlık çalışanlarından oluşan bir heyet, Kaymakam Deniz Pişkin'i makamında ziyaret etti.

Sağlık Çalışanları, Kaymakam Deniz Pişkin'i Ziyaret Etti, System.String[]
14 Mart Tıp Bayramı kapsamında ilçede hizmet veren sağlık çalışanlarından oluşan bir heyet, Kaymakam Deniz Pişkin'i makamında ziyaret etti.

Kaymakam Deniz Pişkin'i 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında ziyaret eden heyette, Tosya İlçe Sağlık Müdürü Dr. Murat Karakaş, Tosya Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ahmet Karakuş, Hastane Müdürü Mustafa Uzbilgin, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Hilmi Tarık Karakaş, Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayşe Zeynep Akkoyun ve Aile Hekimi Dr. Ender Alkan yer aldı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Kaymakam Deniz Pişkin, ilçede görevli tüm hekim ve sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutladı. Ziyaret daha sonra fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - KASTAMONU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 03:31 Kaynak: İHA

Tosya, Tıp Bayramı, 14 Mart, Deniz Pişkin, Güncel
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