Antalya'da zincirleme kaza: Sağlık çalışanları araçta sıkışan sürücü için seferber oldu - Son Dakika
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Antalya'da zincirleme kaza: Sağlık çalışanları araçta sıkışan sürücü için seferber oldu

05.06.2022 15:59

Antalya'da zincirleme kaza: Sağlık çalışanları araçta sıkışan sürücü için seferber oldu 3 aracın karıştığı trafik kazasında iki kişi yaralandı Antalya'nın Kumluca ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Antalya'da zincirleme kaza: Sağlık çalışanları araçta sıkışan sürücü için seferber oldu

3 aracın karıştığı trafik kazasında iki kişi yaralandı

ANTALYA - Antalya'nın Kumluca ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında iki kişi yaralandı. Kazada araç içerisinde sıkışan bir kişi için sağlık çalışanları ve vatandaşlar adeta seferber oldu.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Kumluca İlçesi Baglık Mahallesi Hasan Tuna Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; ilçe merkezinden Hacıveliler Mahallesi istikametine doğru ilerleyen Selda C. nin kullandığı 07 AF 4785 plakalı otomobil ile Aydın P.'nin kullandığı 07 GST 26 plakalı otomobil kontrolsüz kavşakta çarpıştı.

Selda C. nin kullandığı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan 07 AOM 501 plakalı otomobile çarptıktan sonra orta refüje çıktı. Kazada araç içerisinde sıkışan bir kişi için sağlık çalışanları ve vatandaşlar adeta seferber oldu.

Kazada Selda C. ve Birgül U. yaralandı. Kazada yaralanan Birgül U. Kumluca Devlet Hasfanesine Selda C. ise ilçede bulunan özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili geniş tahkikat Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından sürdürülüyor.

Antalya'da zincirleme kaza: Sağlık çalışanları araçta sıkışan sürücü için seferber oldu
Antalya'da zincirleme kaza: Sağlık çalışanları araçta sıkışan sürücü için seferber oldu
Antalya'da zincirleme kaza: Sağlık çalışanları araçta sıkışan sürücü için seferber oldu
Antalya'da zincirleme kaza: Sağlık çalışanları araçta sıkışan sürücü için seferber oldu
Antalya'da zincirleme kaza: Sağlık çalışanları araçta sıkışan sürücü için seferber oldu
Antalya'da zincirleme kaza: Sağlık çalışanları araçta sıkışan sürücü için seferber oldu
Antalya'da zincirleme kaza: Sağlık çalışanları araçta sıkışan sürücü için seferber oldu
Antalya'da zincirleme kaza: Sağlık çalışanları araçta sıkışan sürücü için seferber oldu

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da zincirleme kaza: Sağlık çalışanları araçta sıkışan sürücü için seferber oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Antalya'da zincirleme kaza: Sağlık çalışanları araçta sıkışan sürücü için seferber oldu - Son Dakika
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