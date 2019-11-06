Son Dakika Haberleri: Sağlık çalışanları Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ı ziyaret etti
Son Dakika Güncel Sağlık çalışanları Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ı ziyaret etti

Sağlık çalışanları Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ı ziyaret etti

7 saat önce

Sağlık-Sen Kırşehir Şube Başkanı Yasin Yücesan ve yönetim kurulu üyeleri, Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ı ziyaret etti.

Sağlık çalışanları Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ı ziyaret etti, System.String[]

Sağlık-Sen Kırşehir Şube Başkanı Yasin Yücesan ve yönetim kurulu üyeleri, Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Yücesan, kısa süre önce yapılan kongre ile yönetime seçildiklerini belirterek, üyeleri ve sağlık çalışanlarının çalışma şartlarının daha iyi sevilere getirilmesi için çabalayacaklarını söyledi.

Vali Akın'a, hedefledikleri çalışmalar hakkında bilgi veren Yücesan, sağlık alanında yapılacak yatırımlara her zaman destek vereceklerini vurguladı.

Kırşehir Valisi Akın da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Yücesan ve yönetim kurulu üyelerine başarı diledi.

Kırşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 01:52 Kaynak: AA
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