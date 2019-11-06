Sağlık çalışanları Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ı ziyaret etti

Sağlık-Sen Kırşehir Şube Başkanı Yasin Yücesan ve yönetim kurulu üyeleri, Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Yücesan, kısa süre önce yapılan kongre ile yönetime seçildiklerini belirterek, üyeleri ve sağlık çalışanlarının çalışma şartlarının daha iyi sevilere getirilmesi için çabalayacaklarını söyledi.

Vali Akın'a, hedefledikleri çalışmalar hakkında bilgi veren Yücesan, sağlık alanında yapılacak yatırımlara her zaman destek vereceklerini vurguladı.

Kırşehir Valisi Akın da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Yücesan ve yönetim kurulu üyelerine başarı diledi.