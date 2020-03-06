"Sağlık Çalışanları Kongresi" Antalya'da başladı - Son Dakika
Son Dakika Sağlık 'Sağlık Çalışanları Kongresi' Antalya'da başladı - Son Dakika

"Sağlık Çalışanları Kongresi" Antalya'da başladı

6 saat önce

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı kolonya kullanılması önerisinde bulunarak, "Siz eğer temiz olursanız, iyi beslenirseniz zaten hastalanma şansınız yok." dedi.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı kolonya kullanılması önerisinde bulunarak, "Siz eğer temiz olursanız, iyi beslenirseniz zaten hastalanma şansınız yok." dedi.

Bu yıl birincisi düzenlenen "Sağlık Çalışanları Kongresi" İstanbul ve çevre illerden 500'e yakın sağlık çalışanının katılımıyla Antalya'nın Kemer ilçesinde başladı.

Kongrenin onursal başkanı da olan Memişoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının sorunlarının bilimsel bir ortamda tartışıldığı bir kongre düzenlendiğini söyledi.

Çin'de başlayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına değinen Memişoğlu, Türkiye'de önlemlerin alındığını, bu konuda Türkiye'de gerekli bilgilendirmenin Sağlık Bakanlığı tarafından yapıldığını belirtti.

Resmi kurumlara güvenilmesi gerektiğini vurgulayan Memişoğlu, şunları kaydetti:

"İstanbul'da sanki bir panik havası oluşturmaya çalışan, sosyal medyada yalan yanlış bilgiler ileten arkadaşların, daha duyarlı davranmasını özellikle istirham ediyorum. Çünkü bir salgın havası oluşturmak veya 'Hastane kapatıldı.' demek bir fayda sağlamıyor. Hijyen önemli. Eller sık sık yıkanmalı. El sıkıştıktan sonra elimize kolonya sürmemiz bu salgını rahatlıkla engelleyebilir. Siz eğer temiz olursanız, iyi beslenirseniz zaten hastalanma şansınız yok."

Memişoğlu, sağlıkçıların 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayarak, görevi başında şehit olan sağlıkçılara Allah'tan rahmet diledi.

Kongre, 8 Mart'ta sona erecek.

İstanbul, Antalya, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 04:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Malta eriğinde ilk hasat yapıldı, kilogramı 50 TL'den tezgahlarda yerini aldı
Younes Belhanda sözleşmesinin yenilenmesini istiyor Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan tutuklandı

Son Dakika Haberleri
21:47 Sinan Akçıl ve Emrah sosyal medyada birbirine girdi: Senin bana beste vermeye çapın yetmez
21:28 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi
19:49 TRT Haber'in sevilen programı Gönül Dağı'na Türkiye'nin tek kadın uzun yol kaptanı konuk oluyor
19:43 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi
19:43 Nursel Köse: Komedyen erkek yok

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 22:52:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Sağlık Çalışanları Kongresi" Antalya'da başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]