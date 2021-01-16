Sağlık çalışanları Kovid-19 aşısı uygulamasından memnun - Son Dakika

Sağlık çalışanları Kovid-19 aşısı uygulamasından memnun

16.01.2021 11:11

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılan CoronaVac aşısı yaptıran sağlık çalışanları, aşıya güvenlerinin tam olduğunu belirterek, sırası gelenlere de yaptırmalarını tavsiye etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılan CoronaVac aşısı yaptıran sağlık çalışanları, aşıya güvenlerinin tam olduğunu belirterek, sırası gelenlere de yaptırmalarını tavsiye etti.

Antalya'da Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında kullanılan CoronaVac aşısının sağlık personeline uygulanmasına devam ediliyor.

Salgın sürecinde bazen en yakınlarını, bazen hastanede tedavi süreçlerine tanıklık ettikleri hastaları kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan sağlık çalışanları, aşılamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Antalya Atatürk Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Halenur Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aşı yaptırma konusunda hiç tereddüt yaşamadığını söyledi.

İlk gün aşı yaptırdığını, hiçbir yan etkiyle karşılaşmadığını aktaran Şahin, sağlık çalışanlarının bu süreçte çok zorlu günler geçirdiğini dile getirdi.

Aşıyla birlikte güzel günlerin yakın olduğuna inandıklarını belirten Şahin, "Aşılamanın başlamasıyla çok duygulandık. İlk defa sevinçten ağladık. Aşı dilerim ki tüm dünyaya şifa olur." dedi.

"Elimizdeki en güçlü ve tek silah aşı"

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, üniversitede ayrı bir binada başlattıkları aşılama çalışmalarının iyi ilerlediğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aşı yaptırmasıyla aşı programına ilginin daha da arttığına dikkati çeken Özkan, kendisinin daha önce Çin'den getirilen Kovid-19 aşısının gönüllü olarak testlerine katıldığını hatırlattı.

Özkan, faz 3 çalışması gönüllülerini göz önüne alarak çok ciddi bir yan etki beklemediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Şu ana kadar aşılama çalışmalarında ciddi bir yan etkiyle karşılaşmadık. Faz 3 çalışmasında ilk gönüllüydüm. Antikorlarımız yüksek seviyede çıktı. Bazı arkadaşlarımız da baktırdı, onların da antikorları yüksek. O yüzden aşıya güvenimiz tam. Aşılama programı büyük bir organizasyon. Sağlık Bakanlığı süreci iyi yönetiyor. Aşılama çalışmaları çok sıkıntısız ve hızlı ilerliyor. Bütün dünyaya örnek olacak şekilde aşı programımız mükemmel ilerliyor. Dünyanın elinde Kovid-19'a karşı başka bir silahı yok. Şu an için elimizdeki en güçlü ve tek silah aşı."

"Bu hastalıkla çok uğraştık, çok yorulduk"

Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Ali Vefa Sayraç da aşılama çalışmalarının başarıyla yürütüldüğünü söyledi.

Sağlık çalışanlarının aşı programına ilgisinin yoğun olduğuna değinen Sayraç, bunun da kendilerini mutlu ettiğini, ilk gün herhangi bir yan etkiyle karşılaşmadığını, mesaisine devam ettiğini bildirdi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'nde görevli Prof. Dr. Fırat Bektaş da aşı yaptırdıktan sonra "Bu hastalıkla çok uğraştık, çok yorulduk." ifadelerini kullanarak, herkesi aşı olmaya davet etti.

Aynı hastanenin Kovid-19 servisinde hemşire olan Semih İnceoğlu da herkese aşı yaptırmayı tavsiye etti.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Hasan Hüseyin Avcı ise sağlık çalışanlarını aşılamaya devam ettiklerini belirterek, "Aşımı yaptırdım. En ufak bir yan etkiyle karşılaşmadım. Aşı, Kovid-19 ile savaşta önemli silahlarımızdan biri olacak." diye konuştu.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Kalp Damar Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ömer Bayezid de çok riskli hastalık olan Kovid-19'a karşı aşılamanın önemli olduğunu kaydetti.

Sağlık çalışanlarından sonra sırası gelen herkesin aşı olması gerektiğini vurgulayan Bayezid, "Hem yoğun bakımdaki yükün azalması hem de vatandaşlarımızın hastalıktan korunması bu aşı sayesinde olacak." dedi.

"Hiç kimsenin aklında soru işareti kalmasın"

Kovid-19 Acil Servisi'nde görevli sağlık memuru İslam Cansız ise aşıdan dolayı şu ana kadar herhangi bir yan etkiyle karşılaşmadığını belirtti.

Aşı yaptırdıktan bir gün sonra aşılama çalışmalarına da gönüllü olarak katılmaya karar verdiğini vurgulayan Cansız, "Herkesi aşı yaptırmaya davet ediyorum. Hiç kimsenin aklında soru işareti kalmasın, herhangi bir çekince duymasın. Bu konuda tereddüt yaşayan herkese gönül rahatlığıyla aşıyı tavsiye edebilirim." dedi.

Sağlık çalışanları Kovid-19 aşısı uygulamasından memnun
Sağlık çalışanları Kovid-19 aşısı uygulamasından memnun
Sağlık çalışanları Kovid-19 aşısı uygulamasından memnun
Sağlık çalışanları Kovid-19 aşısı uygulamasından memnun

Mustafa Kemal Atatürk, Akdeniz Üniversitesi, Devlet Hastanesi, Silah, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Sağlık çalışanları Kovid-19 aşısı uygulamasından memnun - Son Dakika


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