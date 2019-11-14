Son Dakika Haberleri: Sağlık Çalışanları Meslek Günleri Sempozyumu Erzurum'da başladı
Son Dakika Güncel Sağlık Çalışanları Meslek Günleri Sempozyumu Erzurum'da başladı

Sağlık Çalışanları Meslek Günleri Sempozyumu Erzurum'da başladı

6 saat önce

Sağlık çalışanlarının sorunlarının çözümüne yönelik bakış açılarının ele alınacağı "1. Uluslararası 4. Geleneksel Sağlık Çalışanları Meslek Günleri Sempozyumu" Erzurum'da başladı.

Sağlık Çalışanları Meslek Günleri Sempozyumu Erzurum'da başladı, System.String[]

Sağlık çalışanlarının sorunlarının çözümüne yönelik bakış açılarının ele alınacağı "1. Uluslararası 4. Geleneksel Sağlık Çalışanları Meslek Günleri Sempozyumu" Erzurum'da başladı.

Atatürk Üniversitesi yerleşkesindeki Nenehatun Kültür Merkezinde başlayan sempozyuma Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Ünal Bingül, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ile yurt içi ve yurt dışından çok sayıda akademisyen ile öğrenciler katıldı.

Sempozyumun açılışıda konuşan Vali Memiş, tüm kamu görevlilerinin vatandaşlara özenle davranması gerektiğini ve herkesin empati yapmasını arzu ettiğini belirtti.

Sağlık çalışanlarının ne kadar zor şartlarda çalıştıklarını bildiğini vurgulayan Memiş, şunları söyledi:

"Akrabalarım sağlık alanında çalıştıkları için sağlık çalışanlarının ne kadar zor şartlarda görev yaptıklarını biliyorum. İnsan hayatını ilgilendiren bir alan olduğu için de özenle üzerinde duruyoruz. Kamu görevlilerimiz vatandaşlarımıza nasıl özenle davranıyorsa, vatandaşlarımızın da aynı şekilde karşılık vermesi gerekiyor. Bir sağlık çalışanımızın tırnağına zarar gelmesi durumunda bizzat ilin valisi olarak kendi şahsıma yapılmış bir hakaret olarak görür ve bu işin peşine düşerim. Vatandaş başımızın tacı ancak kaba davranışlarla sağlık çalışanlarımızın incitilmesine asla müsaade etmeyeceğiz."

Rektör Çomaklı ise Atatürk Üniversitesinin 62 yıllık köklü bir üniversite olduğunu, yükseköğretime bilimsel, kültürel, düşünsel ve sağlık alanında önemli katkılar sunduğunu aktardı.

Üniversitenin bölge ve ülke kalkınmasında, sağlık alanında önemli ölçüde katkı sağladığını ifade eden Prof. Dr. Çomaklı, "Bu vesileyle Sağlık Bilimleri alanındaki akademisyenler ile diğer çalışanların bilgi paylaşımlarını ve bilgi güncellemelerini sağlayacak olan 1. Uluslararası 4. Geleneksel Sağlık Çalışanları Meslek Günleri Sempozyumunun katılımcılar için verimli geçeceğine inanıyor, tüm emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından sempozyum, sunumlarla devam etti.

Çomaklı, Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 05:38 Kaynak: AA
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