Sağlık çalışanları, resim yaparak koronavirüs stresinden uzaklaşıyor - Son Dakika
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Sağlık çalışanları, resim yaparak koronavirüs stresinden uzaklaşıyor

19.02.2021 09:55
Sağlık çalışanları, resim yaparak koronavirüs stresinden uzaklaşıyor

DIŞKAPI Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs ile mücadele eden sağlık çalışanları, hastane bünyesindeki atölyede resim yaparak, pandemi stresinden uzaklaşıyor.

DIŞKAPI Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde  koronavirüs ile mücadele eden sağlık çalışanları, hastane bünyesindeki atölyede resim yaparak, pandemi stresinden uzaklaşıyor. Sağlık çalışanlarının yaptığı, büyük bölümü pandemi temalı olan resimler, 14 Mart Tıp Bayramı'nda hastanede sergilenecek.

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği, yaklaşık 1 yıldır koronavirüs ile mücadele eden sağlık çalışanları için hastane bünyesinde atölye açtı. Pandemi nedeniyle izin yapmadan çalışan sağlık çalışanları, aralık ayından bu yana boş zamanlarında veya iş çıkışlarında atölyede resim yapıyor. Resim ile koronavirüs stresinden uzaklaşan sağlık çalışanlarının daha çok pandemi temalı yaptığı resimler, 14 Mart Tıp Bayramı'nda hastanede sergilenecek.

Beyin Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Erdal Raşit Yılmaz, atölyede boş zamanlarında ya da iş çıkışlarında resim yaptığını belirterek, "Pandemi sürecinde; yıllık izin kullanmadan, tatil yapmadan çok yoğun bir şekilde çalıştığımız için bütün sağlık çalışanları olarak stresli bir zaman yaşadık. Sağ olsunlar hastane yönetimimizin bize böyle bir yer tahsis etmesiyle de bulduğumuz boş vakitlerimizi; burada sanatımızla, resim ile heykel ile uğraşarak değerlendiriyoruz. ve bu çabamızın sonucunda da gayet güzel eserler ortaya çıkardık" dedi.Tatil özlemini çizdiği resimlere aktaran Mikrobiyoloji Servisi Teknik Sorumlusu Jule Karahan ise "Bu sene Covid-19'dan dolayı hiçbirimiz çok fazla tatil yapamadık, hatta hiç tatil yapamadık diyebiliriz. Yoğun ve uzun saatler çalışmak zorunda kaldık. İçimizde de böyle bir özlem kaldı. O yüzden de böyle bir tatil resmi çizdim. Özlemimi bu şekilde resmettim" ifadelerini kullandı.

Hastalık Yazışmaları Birim Sorumlusu Kemal Ulutaş ise, "Amacımız bu karanlığın içerisinde yeniden doğmaktı. İlk 15 arkadaşımız ile buna başladık. Bunların içerisinde doktorlarımız var idari sağlık personelimiz var hemşirelerimiz var. Buraya öğlen gelen arkadaşlarımız da oluyor mesai bitiminde gelen arkadaşlarımız da oluyor. Burayı ortaklaşa kullanıyoruz. Maskeye mahkum kaldığımız bu dönemde bunları resimlerimde vurgulamaya çalışıyorum. Genel olarak tüm dünyada özel olarak Türkiye'de bu virüsten kaçışı, umudu anlatmaya çalışıyorum. Hedefimiz Tıp Bayramı'nda resimlerimizi sergilemek" dedi.

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Kaynak: DHA

Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıp Bayramı, Koronavirüs, Hastane, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağlık çalışanları, resim yaparak koronavirüs stresinden uzaklaşıyor - Son Dakika

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