Sağlık çalışanları Rize'de aldıkları simülasyon eğitimiyle saha koşullarına hazırlanıyor - Son Dakika

Rize'de, farklı illerden gelen hastane öncesinde görev yapan doktor, sağlık memuru (ATT) ve sağlık teknikerlerine yönelik "Hastane Öncesi Acil Sağlık Simülasyon Eğitimi" düzenleniyor.

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) arasında imzalanan protokol kapsamında düzenlenen eğitime Manisa, İstanbul, Afyonkarahisar, Zonguldak, Düzce ve Kırıkkale'den gelen sağlık çalışanları katıldı.

Üniversitenin Tıp Fakültesi Klinik Simülasyon Eğitim Merkezi'nde (RSİM) gerçekleştirilen uygulamalı eğitim, 112 Acil Sağlık ekiplerinin komuta merkezinden aldıkları çağrıyla başladı.

Ekipler, senaryoya göre hasta yakınının verdiği bilgilerle evine giderek kalp krizi geçirmekte olan hastaya acil müdahalede bulundu. Hasta yakınının da canlandırıldığı eğitimde, hasta sedyeye alınarak ambulansa götürüldü.

Hastaneye götürülen hastaya, kalp masajı yapıldı, şok uygulandı ve damar yolu açılarak ilaç verildi. Hasta yapılan müdahalelerle yaşama döndürüldü.

Tıp Fakültesi Simülasyon Merkezi Koordinatörü Doç. Dr. Cüneyt Ardıç, gazetecilere, eğitimlerin düzenlendiği simülasyon merkezinin Türkiye'nin en kapsamlı merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanlığı ile yaptıkları protokol gereği hastane öncesi acil sağlık hizmetleri eğitimini simülasyon merkezinde gerçekleştirdiklerini ifade eden Ardıç, "Bu eğitim kapsamında Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden arkadaşlarımız burada yer alıyor. Onlara sahada karşılaşabilecekleri tüm senaryoları bire bir uygulatmaya çalışıyoruz. Çok yüksek düzeyde simülatörlerimiz var. Bunlar gerçek hasta gibi tepkiler veriyor. Dolayısıyla arkadaşlarımız hastaneye gelmeden önce karşılaşacağı vakaların senaryolarıyla eğitimlerini almış oluyorlar." dedi.

Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Özlem Bilir ise sağlıkçıların her türlü zorluğun üstesinden geldiğini belirterek, şöyle konuştu:

"20 yıla yakın süredir acil serviste hizmet veriyorum. Çok fazla zorluklarla karşılaşıyoruz. Bölgesel farklılıklarımız var. Biz Karadeniz insanı olarak biraz daha heyecanlı ve olayın içerisinde yardımcı olmaya çalışan bir grup olarak yer alıyoruz. Kriz yönetimi açısından buna yer vermemiz gerekiyor. Arkadaşlarımızın alanlarda neyle karşı karşıya kalacağını bilemiyoruz. Daha gerçeğe yakın ve biraz daha abartarak olayları sunuyoruz."

"Eğitime katılan bir arkadaşımız Aksaray'da halk otobüsünde doğum gerçekleştirdi"

Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim Proje Daire Başkanlığında görevli Filiz Karslı, 81 ilde görev yapan 112 UMKE personeline mesleki hayatlarına katkı sağlamak amacıyla eğitim düzenlendiklerini kaydederek, "Daha önceki eğitime katılan bir arkadaşımız Aksaray'da halk otobüsünde doğum gerçekleştirdi. Burada edindiği bilgilerle başarılı bir uygulama yaptı." diye konuştu.

İstanbul 112 acil servisinde acil tıp teknisyeni olarak görev yapan Esengül Aladağ da aldıkları eğitimleri birebir güncellemek için "Hastane Öncesi Acil Sağlık Simülasyon Eğitimi"ne katıldıklarını dile getirdi.

Hastanın hayatını kurtarmak için saniyelerle yarıştıklarına dikkati çeken Aladağ, "Görevimizi yaptığımız sırada hasta yakınlarının telaşı nedeniyle işlerimiz zaman zaman zorlaştırıyor. Zor şartlarda çalıştığımız bir dönem var. Karda, yağmurda, çamurda, depremde ve göçükte her türlü şartta çalışabiliyoruz. Biz bu kadar zorluk içerisinde hasta yakınlarından yardım beklerken bunu biraz daha tetikliyor olmaları veya bizi zor durumda bırakmaları bizim canımızı çok acıtıyor." dedi.