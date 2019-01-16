Son Dakika Haberleri: Sağlık Çalışanları Sağlık Hizmetlerinden Avantajlı Yararlanacak

Sağlık Çalışanları Sağlık Hizmetlerinden Avantajlı Yararlanacak

1 saat önce

Bursa Sağlık Çalışanları Derneği imzalanan protokol ile Medicana Bursa Hastanesi'nin sağlık hizmetlerinden avantajlı olarak yararlanacak.

Sağlık Çalışanları Sağlık Hizmetlerinden Avantajlı Yararlanacak, System.String[]
Bursa Sağlık Çalışanları Derneği imzalanan protokol ile Medicana Bursa Hastanesi'nin sağlık hizmetlerinden avantajlı olarak yararlanacak.

İş birliği protokolü Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Necip Kozalı ile Bursa Sağlık Çalışanları Derneği Başkan Yardımcısı Ragıp Onur Saraç tarafından imzaladı. Kozalı "Kalitemizi, Bursa ile tanıştırma fırsatı bulduğumuz için büyük gurur duyuyoruz. Bursa'ya sağlık sektöründe yepyeni bir vizyon getirdik. Gerek teknoloji gerekse hekim güçlü kadrosuna sahibiz. Her branşta SGK anlaşması ve özel sağlık sigortası anlaşmamız bulunmakta. Herkesin sağlığında hak ettiği hizmeti almasını diliyoruz. Bursa Sağlık Çalışanları Derneği Şubesi ile de böyle bir güzel çalışma içinde bulunmaktan son derece mutluyuz" dedi.

Oda üyelerini böyle bir hizmetle buluşturmaktan dolayı gururlu olduklarını ifade eden Ragıp Onur Saraç ise, üyelere sağlanan avantajlı sağlık hizmetinden dolayı emeği geçen herkese teşekkür etti. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:54 Kaynak: İHA

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