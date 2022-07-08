İSTANBUL-SAĞLIK ÇALIŞANLARI " SAĞLIKTA ŞİDDETE KARŞI " PEDAL ÇEVİRDİLER - Son Dakika
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İSTANBUL-SAĞLIK ÇALIŞANLARI " SAĞLIKTA ŞİDDETE KARŞI " PEDAL ÇEVİRDİLER

08.07.2022 21:30

Beşiktaş'ta bir araya gelen bir grup sağlık çalışanı, sağlıkta şiddete karşı dikkat çekmek için Beşiktaş sahilden Bebek parkına kadar pedal çevirdi.

Beşiktaş'ta bir araya gelen bir grup sağlık çalışanı, sağlıkta şiddete karşı dikkat çekmek için Beşiktaş sahilden Bebek parkına kadar pedal çevirdi.

Doktor Ekrem Karakaya Konya Şehir Hastanesi'nde görevi başındayken öldürülmesi nedeni ile meslektaşları ve sağlık çalışanları Beşiktaş'ta bir araya geldi. Kendilerini 'Umuda Pedal' olarak adlandıran grup üyeleri Beşiktaş Sahil'den Bebek parkına kadar bisiklet sürdü. Sağlıkta şiddete karşı dikkat çekmek için düzenlenen etkinlikte konuşan Dr. Okan Falay, 'Son on yılda öldürülen doktor sayısı 13'e ulaşmıştır. Her defasında meslek örgütleri ve sivil insiyatifler olarak bu konuda çalışma ortamlarımızın iyileştirilmesi için öneriler ve yasa teklifleri verilmiştir. Ancak bugüne kadar kayda değer bir gelişme olmamıştır. Çözüme ulaşmamış olan çabalarımızın dışında yönetim kademelerinden mesleğimizi değersizleştirme ve nefret söylemine giden açıklamalar da toplumda bugün yaşadığımız en sonuncusu hunharca olan sonuçlara sebebiyet vermiştir. Bugün biz de artık susmak ve beklemek yerine hatırlatmayı ve iyileştirme teklif etmeyi amaçlıyoruz. Bizler toplumun sağlık sigortaları ve insanların her türlü sağlığına kefil olanlar olarak bu hunhar cinayet sonrasında sadece biz doktorların değil herkesin sağlığı ve huzuru için artık susmayacağımızı bilmenizi istiyoruz' dedi.

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Kaynak: DHA

Şehir Hastanesi, Ekrem Karakaya, Beşiktaş, Bebek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-SAĞLIK ÇALIŞANLARI ' SAĞLIKTA ŞİDDETE KARŞI ' PEDAL ÇEVİRDİLER - Son Dakika

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