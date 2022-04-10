Sağlık çalışanları salgın döneminde yaşadıkları stresi futbolla aşıyor - Son Dakika
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Sağlık çalışanları salgın döneminde yaşadıkları stresi futbolla aşıyor

10.04.2022 11:46
Sağlık çalışanları salgın döneminde yaşadıkları stresi futbolla aşıyor

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından Kovid-19 ile mücadelede fedakarca hizmet veren personelin moral ve motivasyonunu yükseltemeye yönelik düzenlenen "1. Bahar Futbol Turnuvası" başladı.

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından Kovid-19 ile mücadelede fedakarca hizmet veren personelin moral ve motivasyonunu yükseltemeye yönelik düzenlenen "1. Bahar Futbol Turnuvası" başladı.

Hastane yönetimi, tüm yurtta olduğu gibi vaka sayılarının düştüğü kentte salgınla büyük azim ve fedakarlıkla mücadele eden çalışanların moral ve motivasyonlarını yükseltmek ve hastane içi diyaloğu geliştirmek için futbol turnuvası düzenledi.

Turnuvada, doktor, hemşire, güvenlik ve temizlik görevlisi gibi 280 personelin yer aldığı 28 takım mücadele veriyor.

Final müsabakasının 24 Nisan'da yapılması planlanan turnuvada ilk üçe giren takımlara hediyeler verilecek.

İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin, AA muhabirine, iki yılı aşkın süredir salgına karşı ciddi mücadele verildiğini söyledi.

Diyarbakır olarak salgında 4 defa pik yaşadıklarını belirten Tekin, "Allah'a çok şükür yaptığımız planlamalarla arkadaşlarımızın özverisiyle filyasyon ve aşı ekiplerimizle birlikte ciddi anlamda mücadele verdik. Türkiye'de rakamlar ciddi anlamda düşmeye başladı. Diyarbakır'da da günlük 20-30'lu rakamlara düşmeye başladı. Bu da bizim için gerçekten sevindirici. Bundan sonraki süreçte inşallah bu yaz dönemini daha rahat bir şekilde geçireceğimizi, artık Kovid-19'dan uzaklaşacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Sağlık çalışanlarına teşekkürlerini futbol turnuvasıyla taçlandırmak istediklerini dile getiren Tekin, "Sağlık camiası salgın sürecinde yoruldu, yıprandı, büyük bir mücadele sergiledi. Artık moral ve motivasyonumuzu tekrar üst düzeye çekip normal sağlık hizmetlerimizi sürdürüp ilave sağlık hizmetlerimizi de yapmak için el birliği ile çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hastane Başhekimi Dr. Muhammed Asena da sağlık çalışanları olarak 2 yılı aşkın bir süredir salgınla mücadele ettiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yorulduk, bu yorgunluğu bir nebze de olsa atmak için bugün buradayız. Turnuvayla amacımız hem hastane içi kaynaşma hem de pandemi sonrası bu yorgunluğu bir nebze de olsa atabilmektir. Pandemi öncesi, pandemi süreci ve sonrasında da aslında sağlık çalışanları her zaman motiveydi. Turnuva, 'bir nevi kutlama, pandemiden kurtulduk, tekrar merhaba, baharı selamlama' diyebiliriz."

Yoğun bakım servisinde görevli hemşire Azat Adıyaman ise salgın başladığı ilk günden bugüne kadar mücadelede yer aldığını belirterek, "Çok şükür bugün salgını bitirme aşamasına geldik. Allah, bir daha insanlığa böyle bir salgın göstermesin. Psikolojik olarak çok zor günler geçirdik. Turnuva bir nebze de olsa salgını bize unutturacak." diye konuştu.

Hastanenin acil servisinde çalışan temizlik personeli Musa Kara ise "Turnuva, yaşadığımızı stresi, Kovid-19 unutmak için iyi bir etkinlik oldu. Yine hepimiz bir aradayız. İnşallah dünya olarak ülke olarak yine böyle bir salgınla karşılaşmayız." ifadelerini kullandı.

Turnuva, İl Sağlık Müdürü Tekin ile Hastane Başhekimi Dr. Asena'nın da yer aldığı maçla başladı.

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Gazi Yaşargil, Diyarbakır, Hastane, Futbol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sağlık çalışanları salgın döneminde yaşadıkları stresi futbolla aşıyor - Son Dakika


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