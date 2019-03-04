Son Dakika Haberleri: Sağlık çalışanları “Şiddete Son” dedi

Sağlık çalışanları “Şiddete Son” dedi

39 dakika önce

15. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi & 4. Bursa Aile Hekimliği Kongresi'nde konuşan Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Dr. Özlem Sezen, sağlık çalışanlarına yönelik şiddete dikkat çekti.

Sağlık çalışanları “Şiddete Son” dedi, System.String[]
15. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi & 4. Bursa Aile Hekimliği Kongresi'nde konuşan Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Dr. Özlem Sezen, sağlık çalışanlarına yönelik şiddete dikkat çekti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:40 

Ekonomi
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