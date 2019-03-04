Sağlık çalışanları “Şiddete Son” dedi
39 dakika önce
15. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi & 4. Bursa Aile Hekimliği Kongresi'nde konuşan Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Dr. Özlem Sezen, sağlık çalışanlarına yönelik şiddete dikkat çekti.
15. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi & 4. Bursa Aile Hekimliği Kongresi'nde konuşan Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Dr. Özlem Sezen, sağlık çalışanlarına yönelik şiddete dikkat çekti.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:40
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