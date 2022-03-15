SAĞLIK ÇALIŞANLARI TIP BAYRAMINI MEŞALELİ KAYAK GÖSTERİSİYLE KUTLADI - Son Dakika

SAĞLIK çalışanları, 14 Mart Tıp Bayramı'nı Palandöken Kayak Merkezi'nde meşaleli kayak gösterisiyle kutladı.

Bursa Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Derneğinin (BUSADER) organizasyonuyla sağlık çalışanları Palandöken Kayak Merkezi'ndeki bir otelde biraraya geldi. Dernek üyeleri ve doktorlar, müzik eşliğinde gönüllerince eğlendi. Sıfırın altında 10 derece olarak ölçülen hava sıcaklığına rağmen kutlamayı sürdüren doktorlar, sporcuların meşalelerle pistten inmelerini izledi.

BUSADER Kurucu Başkanı Zerrin Özgüle, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle bütün doktorların gününü kutladığını söyledi. Doktorların Covid-19 ile mücadele ettiğini ifade eden Özgüle, Onlara şükran ve minnetlerimizi yolluyorum. 2 yıldır pandemi döneminde onların yaptığı özverili çalışmalardan, canları pahasına bütün güçleriyle var olma savaşını gösterdiklerine şahidiz dedi. Doktorlara önem ve kıymet verilmesini de isteyen Zerrin Özgüle, şunları söyledi

Onlar bizim çok çok değerli olmazsa olmazlarımız ve gerçekten onlar olmazsa biz de olmayız. O yüzden onlara gereken saygı ve hürmeti göstermeliyiz. Atatürk'ün 'Beni Türk hekimlerine emanet edin.' sözünün doğruluğunu pandemi döneminde bir kez daha damga vurduklarını hepimiz biliyoruz.

Doktorların bayramını kutlayan kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Dr. Yasemin Yakut ise Tıp Bayramı çok özel bir bayram. Sağlık çalışanlarının değerinin pandemide daha çok anlaşıldığını düşünüyorum. 6 yıl okumak, arkasından 6 yıl ihtisaslarımız, gece gündüz tuttuğumuz nöbetler, çocuğumuzdan, anamızdan, babamızdan daha fazla zaman harcadığımız hastalarımız. Biz eğitim ve sağlık gönüllüleri olarak aynı zamanda organ bağışına da dikkat çekiyoruz. Ben doktor olarak Tıp Bayramını kutluyorum diye konuştu.