Sağlık çalışanları toplu tas¸ımadan ücretsiz yararlanacak - Son Dakika
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Sağlık çalışanları toplu tas¸ımadan ücretsiz yararlanacak

6 saat önce

CUMHURBAŞKANI kararı ile sağlık çalışanları, belediyeler ve bagˆlı kurulus¸larınca yu¨ru¨tu¨len toplu tas¸ıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilecek.

Sağlık çalışanları toplu tas¸ımadan ücretsiz yararlanacak, System.String[]

CUMHURBAŞKANI kararı ile sağlık çalışanları, belediyeler ve bagˆlı kurulus¸larınca yu¨ru¨tu¨len toplu tas¸ıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; koronavirüs hastalığının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında, kamu ve özel sektördeki tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan sağlık personeli, ilgili belediye tarafından karar verilmesi s¸artıyla belediyeler ve bagˆlı kurulus¸ları ile bunların kurdukları birlik, mu¨essese, is¸letme ve s¸irketlerce yu¨ru¨tu¨len toplu tas¸ıma hizmetlerinden, Bas¸kentray, Marmaray ve I·zban seferlerinden 31 Mayıs 2020'ye kadar ücretsiz faydalanacak. Ayrıca, mesai kaybını önlemek, zaman tasarrufu sağmalak ve yapılacak çağrılara suretle icabet etmek amacıyla sağlık çalışanları görevli olduğu sağlık kuruluşuna yakın bulunan kamu sosyal tesislerinden aynı tarihe kadar yararlanabilecek.

EK ÖDEME YÖNETMELİĞİ RESMİ GAZETEDE

Öte yandan, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer alan yönetmelik değişikliğinde, 1 Mart 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere üç ay süreyle yer ve personel yönünden kapsamı ve oranı ilgili Bakan tarafından belirlenmek kaydıyla, yönetmelikle belirlenen esaslara tabi olmaksızın personele ek ödeme yapılabilecek. Bu şekilde yapılacak ödeme tutarı toplamı, mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemeyecek.

Haber: ANKARA,


Cumhurbaşkanı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 09:51 Kaynak: DHA

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