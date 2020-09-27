Sağlık çalışanları toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanmaya devam edecek - Son Dakika

Sağlık çalışanları toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanmaya devam edecek

Pandemi sürecinde büyük fedakarlıklarla çalışan sağlık çalışanları toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanmaya devam ediyor.

Sağlık çalışanları toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanmaya devam edecek, System.String[]

Pandemi sürecinde büyük fedakarlıklarla çalışan sağlık çalışanları toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanmaya devam ediyor.

Korona virüs salgınının başlaması ile birlikte çok yorucu ve stresli bir ortamda çalışan sağlık çalışanlarını unutmadıklarını söyleyen Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, tüm sağlık çalışanlarının toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak faydalanmaya devam ettiğini vurguladı.

İl Umumi Hıfzıssıhha kurulu toplantısında 21.09.2020 tarihinde de bu uygulamanın ikinci bir talimata kadar devam etmesi kararının alındığını hatırlatan Başkan Aşgın, "Koronavirüs vakalarının şehrimizde de görülmeye başlaması ile birlikte Çorum Belediyesi olarak tam sağlık çalışanlarımızın yanında yer aldık. Onlara moral vermek ve motivasyonlarını artırmak amacıyla her fırsatta desteğimizi ifade ederek onlara 'iyi ki varsınız' demiştik, demeye devam ediyoruz. Sağlık çalışanlarımız tüm toplu ulaşım araçlarından ikinci bir talimata kadar ücretsiz olarak yararlanabilecekler." dedi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, toplu ulaşım hizmeti veren Ulaş A.Ş'nin de pandemi sürecinde yolcu sayısının çok ciddi oranda azaldığını ve giderlerinin arttığını belirterek "Firmamıza daha önce yakıt desteğinde bulunmuştuk. Bundan sonra da imkanlarımız ölçüsünde katkı sağlamaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu. - ÇORUM

Sağlık çalışanları toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanmaya devam edecek

Halil İbrahim Aşgın, Toplu Taşıma, Koronavirüs, Çorum, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 16:30 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Sağlık çalışanları toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanmaya devam edecek - Son Dakika

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