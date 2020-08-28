Sağlık çalışanları toplu ulaşım ve sosyal tesislerden ücretsiz yararlanacak - Son Dakika

Sağlık çalışanları için 31 Ağustos'ta sona eren toplu taşıma ve kamuya ait sosyal tesislerin ücrestiz kullanılması yıl sonuna kadar uzatıldı. Karar Resmi Gazete'de yayınlandı.

YIL SONUNA KADAR UZATILDI

Sağlık çalışanları toplu taşıma ve kamuya ait sosyal tesislerden yıl sonuna kadar ücretsiz yararlanacak. Karar Resmi Gazete'de yayınlandı. Kamu ve özel sağlık kuruluşlarında çalışanların toplu taşıma ve kamuya ait sosyal tesislerden ücretsiz yararlanma süresi 31 Ağustos'ta sona eriyordu. Resmi Gazete'de yayınlanan kararlar bu süre yıl sonuna kadar uzatıldı.

DAHA ÖNCESİNDE 3 AY UZATILMIŞTI

Daha öncesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun sağlık çalışanlarına 3 ay daha Marmaray ve Başkentray'dan ücretsiz yararlanacağını duyurulmuştu.