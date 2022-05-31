Sağlık çalışanları, tütün kullanımının zararlarına dikkati çekmek için yürüdü - Son Dakika
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Sağlık çalışanları, tütün kullanımının zararlarına dikkati çekmek için yürüdü

31.05.2022 15:36

Ankara Şehir Hastanesinde görevli sağlık personeli, tütün kullanımının insan ve çevre üzerindeki etkilerine dikkati çekmek amacıyla yürüdü.

Ankara Şehir Hastanesinde görevli sağlık personeli, tütün kullanımının insan ve çevre üzerindeki etkilerine dikkati çekmek amacıyla yürüdü.

"31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü" kapsamında hastane bahçesinde düzenlenen etkinlik, Kalp-Damar Hastanesi önünden başladı.

"Bir sigaradan bir şey olmaz demeyin", "Sigara dumanı sevdiklerinizi öldürür" ve "Sigara dost değildir" yazılı dövizlerle yürüyen sağlıkçılar, "Dumana veda, sağlığa merhaba", "Hayatın duman olmasın" sloganları attı.

Etkinlik kapsamında, sigaranın zararlarının anlatıldığı broşürler de vatandaşlara dağıtıldı.

Ankara Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Ayşegül Karalezli, AA muhabirine, dünyada her yıl 31 Mayıs'ta kutlanan "Dünya Tütünsüz Günü"nde, tütünün zararlarının vurgulandığını söyledi.

Bu kapsamda Ankara Şehir Hastanesindeki 3 sigarayı bırakma polikliniği olarak bu etkinliği düzenlediklerini belirten Karalezli, Türkiye'de ergenlere sigara bıraktırmaya yönelik tedavinin uygulandığı ilk polikliniğin bunlardan biri olduğunu dile getirdi.

Karalezli, etkinlikle bu yılın teması olan tütünün çevreye zararlarına dikkati çekmeye çalışacaklarını anlattı.

Türkiye'de sigara bırakmayla ilgili gözlemlerine ilişkin soru üzerine Karalezli, "Çok iyi durumda olduğumuzu düşünmüyorum. Çünkü sağıma soluma baksam her yerde elinde sigarayla birilerini görüyorum. Özellikle kadınlarda çok arttığını düşünüyorum. Tabii bu gözlemsel bir şey. Bazı rakamlar var ama o rakamların inandırıcılığı tartışılır. Güzel bir anket çalışmasıyla değerlendirmek lazım. İnsanların artık kapalı yer kavramını kaybettiklerini ve kapalı yerlerde de aşırı derecede sigara tüketildiğini biliyorum. Bu beni çok üzüyor." diye konuştu.

Sigara kullanımını kısıtlamaya yönelik kanunların olduğunu ancak bunların uygulanmasında aksaklıklar yaşandığını dile getiren Karalezli, kapalı ortam kavramının yeniden düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.

Öğrencileriyle sigara kullanımına ilişkin yaptıkları çalışmaya da değinen Karalezli, "Orada herkesin sigaranın zararlarını bildiğini gördük. Ama ne yazık ki bile bile sigara içiyorlar." dedi.

Tütün bitkisinin toprağa verdiği zararlara değinen Karalezli, sigara üretiminde kullanılan kağıt için her yıl 600 milyon ağaç kesildiğine dikkati çekti.

Sigaranın zararları panelde tartışıldı

Yürüyüşün ardından konferans salonunda "Tütünün Çevremize Yönelik Tehdidi Paneli" düzenlendi.

Panelin açılış konuşmalarını Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekim Yardımcısı Dr. Taner Gökçınar, Kalp Damar Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ali Özatik ve Prof. Dr. Karalezli yaptı.

Panelde, Doç. Dr. Demet Taş çocuk ve ergenlerde tütün kullanımının zararlarını, Uzm. Dr. İrep Karataş Eray, Doç. Dr. Ebru Şengül Şeref Parlak ve Doç. Dr. Mükremin Er ise tütün bitkisinin yetiştirilmesi, tütün ürünlerinin üretim ve dağıtımı ile bunların tüketimiyle çevreye verilen zararları anlattı.

Sağlık çalışanları, tütün kullanımının zararlarına dikkati çekmek için yürüdü
Sağlık çalışanları, tütün kullanımının zararlarına dikkati çekmek için yürüdü
Sağlık çalışanları, tütün kullanımının zararlarına dikkati çekmek için yürüdü
Sağlık çalışanları, tütün kullanımının zararlarına dikkati çekmek için yürüdü

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Kaynak: AA

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