Sağlık Çalışanları Unutulmadı

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla ilçedeki sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla ilçedeki sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Ertürk, sağlık çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.



Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla ilçedeki sağlık çalışanları onuruna akşam yemeği verdi. Kahramankazan Belediyesi Kumpınar Kültür Merkezi'ndeki programa Başkan Ertürk'ün yanı sıra, İlçe Sağlık Müdürü İbrahim Ünlü, Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Nuri Acar, AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın Kahramankazan Belediye Başkan adayı Serhat Oğuz ile ilçede görevli sağlık çalışanları ve aileleri katıldı.



Başkan Ertürk, yaptığı konuşmada sağlık çalışanlarına özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti. 15 yıllık belediye başkanlığı süresince hayata geçirdikleri proje ve hizmetlerle 2004 öncesinde Kazan köyü olarak anılan ilçelerini marka bir kent haline getirdiklerini anlatan Ertürk, ilçelerinde yaşanan bu değişim ve gelişimin en hissedilen unsurlarından birinin de sağlık alanında yaşandığını söyledi. Ertürk, "2004 öncesinde 25 yataklı bir devlet hastanemiz vardı. Bir röntgen filmi için bile başka ilçelere vatandaşlarımız gidiyordu. Şu anda ilçemizde 75 yataklı bir hastanemiz mevcut. Gecenin bir buçuğunda bile emar çekilebiliyor. 31 poliklinik ile hizmet veriliyor. Önümüzdeki günlerde ise ilçemize 150 yataklı bir devlet hastanesinin temeli atılacak. Helikopter pistinde çalışanların çocukları için kreşin bile bulunacağı bu hizmet ilçemize büyük değer katacak" dedi.



Ertürk, Kahramankazan'daki bu hizmetlerin 1 Nisan'dan sonra da AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın adayı Serhat Oğuz'la artarak devam edeceğini belirterek, sağlık çalışanlarından destek istedi.



Başkan Adayı Oğuz da, sağlık çalışanlarından "daha sağlıklı, daha sıhhatli bir Kahramankazan için" 31 Mart seçimlerinde destek istedi. Oğuz, "2023'e kadar Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a verdiğiniz Türkiye'yi yönetme yetkisini 31 Mart'ta perçinleyelim. Kahramankazanımız için güzel projelerimiz, rüyalarımız var. Bunları gerçekleştirmek için sizlerden güçlü bir destek talep ediyorum" dedi. - ANKARA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

TOKİ'nin 50 Bin Sosyal Konut Projesi İçin Başvuru Sayısı 125 Bini Aştı

Risk Merkezi Raporu Bugün Saat 18.30'da e-Devlet Üzerinden Verilmeye Başlanacak

Erdoğan, Canlı Yayında Oylama Yaptı: Kabul Edenler-Etmeyenler?

Son Dakika! Erdoğan: Yeni Zelanda'da 3 Türk Yaralandı, Biri ile Telefonda Görüştüm