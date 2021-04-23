SAĞLIK ÇALIŞANLARI VE HASTA YAKINLARINA IFTARDA ÇORBA IKRAMI - Son Dakika

Sultangazi Belediyesi, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi önünde kurduğu ikram çeşmesi sağlık çalışanları ve hasta yakınlarına iftarlık çorba dağıtıyor. Çorbanın yanında vatandaşın orucunu açması için su ve ekmek de ikram ediliyor. Ramazan ayı boyunca devam edecek organizasyonda her gün bin kişiye ulaşılıyor.

Kalabalık iftar ve sahur programlarının bu yıl da koronavirüs nedeniyle iptal olmasıyla Sultangazi Belediyesi, vatandaşa destek olmak için Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi ve Sultançiftliği Merkez Camii önünde kurduğu ikram çeşmelerinden Ramazan ayı boyunca sağlık çalışanları ve hasta yakınları için sıcak çorba dağıtmaya devam edecek.

5 ÇEŞİT ÇORBA İKRAM EDİLİYOR

İkram çeşmelerinden mercimek, ezogelin, yayla, brokoli ve şehriye çorbaları akıyor. Çorbaların yanında vatandaşın orucunu açması için su ve ekmek de ikram ediliyor. İftar saati sokağa çıkma saatine denk gelse de, işten eve yetişmeye çalışan vatandaşlar, kamu personelleri, hastane çalışanları, hasta yakınları sıcak çorbayla orucunu açıyor.

'ALINAN ÖNLEMLER ESKİ NORMALİMİZE DÖNMEK İÇİN'

Koronavirüs nedeniyle Ramazan ayının, iki senedir farklı idrak edildiğini belirten Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, 'Maalesef koronavirüs nedeniyle bu yıl da kalabalık iftar ve sahur programlarında bir araya gelemiyoruz. Tüm alınan önlemlerin bir an önce eski normalimize dönmemiz için gerekli olduğunu biliyoruz. Bizler de vatandaşımızın içini ısıtmak için Ramazan boyunca sıcak çorba dağıtımı gerçekleştiriyoruz' diye konuştu.

'VATANDAŞLARIMIZA DESTEK OLMAK İSTİYORUZ'

Başkan yardımcısı Nurcan Öztürk ise "İkram çeşmeleri vatandaşımıza şu Ramazan ayında özellikle iftar saatlerinde yardımcı oluyor. Ama buradaki çeşmemizin farklı bir tarafı da var. Biz bunu yedi, sekiz aydır sürdürüyoruz. Sağlık çalışanlarımıza bu pandemi koşullarında istedikleri zaman ulaşabilecekleri bir alan oluşmuş olsun. Hem de burada hasta yakınlarına yardımcı olalım düşüncesiyle yola çıkmış olduk. Ramazan'da çoğaltarak ikram çeşmelerimizi yolumuza devam ediyoruz. Çeşme 00.00'a kadar açık. Yine diğer yerlerde de aynı şekilde devam ediyor. Buradaki ve diğer noktalardaki ikram çeşmelerimizde ekmek ve su var. Sağlık çalışanlarımıza, hasta yakınlarımıza iftara yetişemeyen vatandaşlarımıza her türlü desteği vermek için iftar çeşmelerimizden çorba akıyor" ifadelerini kullandı.

'İFTARIMI ÇORBAYLA AÇACAĞIM'

Çorba almaya gelen Eray Çam'da 'Burada çalışan arkadaşın küçük bir çocuğa çorba verip 'şifa olsun' demesi beni çok etkiledi. Geçen günde cenaze evindeyiz, belediye ekipleri yemek getirdi. Eskiden komşular getirirdi. Artık aileden biri olmuşlar. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Ramazan ayı için çok güzel bir uygulama, iftarımı çorbayla açacağım? dedi.

Fatma Gülşen ise 'Kızımı hastaneye getirdim, çeşmeyi görünce çorba almak istedik. Çok güzel bir uygulama, teşekkür ederiz. Çorba da lezzetliydi' diye konuştu.