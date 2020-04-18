Sağlık çalışanları ve iyileşen hastayla karşılıklı oynadı - Son Dakika

Zonguldak'ta sağlık çalışanları taburcu olan hastayı oynayarak yolcu etti.



BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde bir süredir tedavi olan Meliha Kulakçı tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Yeni tip korona virüs testi pozitif çıkan 62 yaşındaki Meliha Kulakçı, 9 gün boyunca Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde tedavi gördü.



Sağlığına kavuşan Meliha Kulakçı, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde tedavi gördüğü odadan çıktı. İyileşen hastalarını alkışlayan sağlık çalışanları ardından Kulakçı ile birlikte oyun havası oynadı. Kulakçı bir süre oynadıktan sonra hastaneden ayrıldı. - ZONGULDAK