Sağlık çalışanları ve müşterilerinin araçlarını ücretsiz dezenfekte ediyor - Son Dakika

Afyonkarahisar'da bir araç yıkama firması Korona virüsüyle mücadeleye destek kapsamında araçlarına iç ve dış yıkama yaptıranlar ile sağlık çalışanlarının araçlarını ücretsiz dezenfekte etmeye başladı.



Tüm Türkiye'de olduğu gibi Afyonkarahisar'da da yeni tip Korona virüsü (Covid-19) ile mücadele sürüyor. Bir taraftan yetkiler 'evde kal' çağrısı yaparken Afyonkarahisarlı esnaf da müşterileri ve sağlık çalışanları için anlamlı bir projeye imza attı. Sağlık çalışanlarının ve müşterilerinin araçlarını ücretsiz dezenfekte eden Park Afyon AVM Carwax Oto Yıkama, herkesi virüs ile mücadeleye destek olmaya davet etti. Park Afyon AVM'nin zemin katında hizmet veren araç yıkama firması sahibi Burak Pekin yaptığı açıklamada, sağlık çalışanları ve müşterilerine destek olmak istediklerini söyledi.



El ele verip bu süreçten çıkacağız



Korona virüsünün ülkeye girmesiyle birlikte hijyen unsurunun önem kazandığını ifade eden Burak Pekin, bu sürecin el ele vererek atlatılabileceğini belirtti. Pekin şöyle devam etti:



"Biliyorsunuz Covid-19 virüsünün ülkemize girmesinden bu yana hijyen unsurunun önem kazanmasıyla birlikte biz Carwax ailesi olarak sosyal sorumluk projesi geliştirdik. Araç temizliklerinde bizleri tercih eden müşterilerimize ücretli yaptığımız sterilizasyon işlemini artık ücretsiz bir şekilde yapacağız. Nano gümüş teknolojisi ile yaptığımız hidrojen preoksit oranın yüzde 99-95 olduğu gümüşsu oranın ise binde 44 olduğu Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı bir ürünümüzle bu işlemleri yapıyoruz. Araçlarını buraya getiremeyenlerinin evlerinde bu işlemi yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi bu süreçten el ele verip çıkmak istiyoruz."



Sağlık çalışanlarına da ücretsiz



Araçlarını yıkatmasalar dahi sağlık çalışanlarının da araçlarını ücretsiz dezenfekte ettiklerinin altını çizen Pekin: "Bu süreçte bizim için çok emek sarf eden kendi hayatlarını riske atan sağlık çalışanlarımız için de kendi evlerinde, hastanelerde veya kliniklerde araçlarını ücretsiz sterilizasyon hizmeti veriyoruz. Bununla alakalı buraya geldiklerinde de araçlarının bakımlarını yine ücretsiz bir şekilde sunuyoruz. Sağlık çalışanlarımız için biz de ne kadar onların emeklerini karşılamasa da bunu yapmak istedik" dedi. - AFYONKARAHİSAR