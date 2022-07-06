SAĞLIK-SEN'den yapılan açıklamada, "Sağlık çalışanları olarak tüm Türkiye'de iş bırakıyoruz. Konya Şehir Hastanesi'nde görevli Uzman Doktor Ekrem Karakaya'nın görevi başında canice katledilmesi nedeniyle Sağlık-Sen olarak 7 Temmuz'da tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında iş bırakıyoruz" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Sağlık çalışanları yarın iş bırakacak - Son Dakika

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