Sağlık çalışanları yarın iş bırakacak - Son Dakika
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Sağlık çalışanları yarın iş bırakacak

06.07.2022 22:10
Sağlık çalışanları yarın iş bırakacak

KONYA'da, Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'nın görevi başında öldürülmesinin ardından Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (SAĞLIK-SEN) yarın Türkiye genelinde iş bırakma eylemi yapacaklarını açıkladı.

KONYA'da, Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'nın görevi başında öldürülmesinin ardından Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (SAĞLIK-SEN) yarın Türkiye genelinde iş bırakma eylemi yapacaklarını açıkladı.

SAĞLIK-SEN'den yapılan açıklamada, "Sağlık çalışanları olarak tüm Türkiye'de iş bırakıyoruz. Konya Şehir Hastanesi'nde görevli Uzman Doktor Ekrem Karakaya'nın görevi başında canice katledilmesi nedeniyle Sağlık-Sen olarak 7 Temmuz'da tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında iş bırakıyoruz" denildi.


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Sağlık Çalışanları, Doktor Ekrem Karakaya'nın Öldürülmesinin Ardından İki Gün Süreyle İş Bırakacak: 'Giderlerle Gitsinler' Diyenlere Sesleniyoruz. Sağlık Çalışanları, Doktor Ekrem Karakaya'nın Öldürülmesinin Ardından İki Gün Süreyle İş Bırakacak: 'Giderlerle Gitsinler' Diyenlere Sesleniyoruz.
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağlık çalışanları yarın iş bırakacak - Son Dakika

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