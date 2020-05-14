Sağlık çalışanları yaşamlarını tulumların içine sığdırdı - Son Dakika

Bitlis'te yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) fedakarca mücadele eden 112 Acil Sağlık ekipleri, özellikle hastalık şüphesi olan vatandaşları hastaneye ulaştırmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Kovid-19 salgını nedeniyle iş yükü artan acil sağlık çalışanları, 112 Komuta Kontrol Merkezini arayarak yardım talebinde bulunan hastaların imdadına koşuyor.

Hastalara müdahalede tedbir amacıyla tulum giyen, maske, yüz koruyucu siperlik, gözlük ve eldiven takan sağlık çalışanları, vakaların ilk olarak ateşlerini ölçerek gerekli bilgileri aldıktan sonra Kovid-19 şüphesi bulunanları en kısa sürede salgın hastanesine taşıyor.

Günün büyük bir bölümünü tulumların içerisinde geçiren fedakar sağlıkçılar, hastaların sağlığına kavuşması için özverili şekilde çalışıyor.

"Tulumların içerisinde yaşamak biraz zor ama alıştık"

112 Acil Sağlık doktoru Eren Akman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 aydır Kovid-19 ile aktif şekilde mücadele ettiklerini belirtti.

Vakaları ilk müdahalenin ardından hastaneye ulaştırdıklarını anlatan Akman, şunları kaydetti:

"Bu süreçte ailemizden ayrı kalıyoruz. Vakalara tam teçhizatlı koruyucu giysi tulumu giyip eldiven, maske ve gözlüklerimizi takarak gidiyoruz. Tulumların içerisinde yaşamak biraz zor oluyor ama alıştık. Bugünkü vakamız ise 64 yaşında 10-15 gündür öksürüğü ve ateşi olan bir vatandaşımız. Hastamızı hastaneye ulaştırdık. Bu salgın başladığından beri yaşamımızı bu tulumların içine sığdırmış şekilde yaşıyoruz."

6 yıldır paramedik olarak görev yapan Bahar Gülmez ise zor bir süreçten geçildiğini belirterek, "Bu tulum, maske ve gözlüklerin içinde hastalarımıza en iyi şekilde hizmet verebilmek için uğraşıyoruz. Bu süreçte vatandaşlarımızın yanındayız. 7/24 zor şartlarda çalışıyoruz. Sizin için buradayız, siz de evde kalın" diye konuştu.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) Birimi sorumlusu Ömer Daşdemir de vakalara erken ulaşmak için yoğun bir çaba sarf ettiklerini anlattı.

Medikal malzeme ve koruyucu ekipman konusunda eksiklik yaşamadıklarını kaydeden Daşdemir, "Başarıyla yürütülen bu sürecin tam anlamıyla sonuca ulaşabilmesi için alınan tedbirlere sıkı şekilde uymamız gerekiyor. Rehavete kapılırsak tekrardan yenik düşebiliriz. O yüzden 'evde kal Türkiyem', 'evde kal Bitlis diyoruz.'" ifadelerini kullandı.