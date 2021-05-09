Sağlık çalışanları yılın annesi seçildi - Son Dakika

Türk Anneler Derneği Erzurum Şubesi ve Atatürk Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından pandemi koşulları nedeniyle çevrimiçi anneler günü etkinliği düzenlendi. Her yıl farklı alanlardan seçilen yılın annesi başarı belgesi bu yıl sağlık çalışanlarına verildi.

Etkinliğe Erzurum AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Bayrakçeken Yurtcan Atatürk Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Seher Ergüney, Türk Anneler Derneği Erzurum Şube Başkanı Filiz Pasin, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Çelik, kadın STK temsilcileri, akademisyenler ve kamu görevlileri katıldı.

Moderatörlüğünü Doktor Suna Akalın yaptığı programın açılışında bir konuşma yapan Filiz Pasinli, pandemi dolayısıyla programın online ortamında yapmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, anneler gününü kutladı.

Atatürk Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Seher Ergüney ise annneler gününün sağlık çalışanlarına atfedilmesinin önemine değinerek, sağlık çalışanlarına öz verili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise anneler gününü kutlayarak, yılın 365 gününün anneler günü olduğunu belirterek, peygamberimizin "cennet annelerin ayağı altındadır" ifadesini anımsattı.

Annelere her zaman kıymet verilmesinin önemine vurgu yapan Sekmen, "Başta şehit annelerimiz ve pandemi dolayısıyla özverili bir şekilde çalışan sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm annelerimizin, anneler gününü kutluyorum. İyi ki varsınız" dedi.

AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesekenlioğlu ise Türk Anneler Derneğine teşekkür ederek, anneye olan hürmeti cennetle bağdaştıran bir medeniyetin mensupları olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Taşkesenlioğlu, " Annelerimiz bizim ilk öğretmenlerimiz, güçlü toplam oluşturmak için aile önemli bir yapı taşıdır, anneye verdiğimiz önem aslında topluma verdiğimiz önemle doğru orantılı. Bu duygularla başta şehit annelerimiz olmak üzere, büyük özverilerle çalışan sağlık çalışanlarımız ve tüm annelerimizin anneler gününü kutluyorum" dedi.

Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Bayrakçeken ise Türk Kültüründe kadının önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, eskiden Şelçuklular da hakanın yanında hatununda yer aldığını belirterek, kadının devlet yönetiminde aktif rol aldığını ifade etti.

Kadına önemli değer veren bir kültürün mensubu olmaktan mutluluk duyduklarını belirten Bayrakçeken, " Bir erkeği eğitirseniz bir adamı eğitirsiniz, ama bir kadını eğitirseniz bir kuşağı eğitirsiniz. Bir gün bile olsa annelerimzie kendilerini özel hissetirelim, tüm annelerimizin anneler gününü kutluyorum" dedi.

Daha sonra yılın annesi seçilen Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zuhal Özkurt ve hemşire Gamze Koç, pandemi sürecinde yaşadıklarını anlattılar. Ailelerinden uzakta büyük bir özveriyle hastalara hizmet verdiklerini belirten sağlık çalışanların yaşadığı anılar programda duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.

Program yılın annelerine belge takdimi, şiir ve şarkılarla son buldu. - ERZURUM