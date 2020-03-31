Konya'nın Seydişehir İlçesinde, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, sağlık çalışanları için yüz koruyucu siperlik üretiyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, yeni tip koronavirüse (kovid-19) karşı görev yapan sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, bu zorlu süreçte onlara bir nebze de olsa, faydalarının dokunması için Seydişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde siperlikli maske üretmeye başladıklarını belirtti.

Okul Müdürü Zafer Ülkebaş ise, ürettikleri dezenfektanın ardından şimdi de siperlikli yüz maskesi ürettiklerini söyleyerek, hastanelerin ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflediklerini aktardı.