Sağlık çalışanları zorlu yarışa bu amaçla katıldı - Son Dakika

Eczacı Barış Sönmez ve Doktor Lami Günay, dünyanın zorlu yarışlarından biri olan Transanatolia 2021'ye sağlık çalışanı olarak katıldılar.

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun (TOSFED) resmi yarışı olan Transanatolia 2021 11 Eylül 2021 tarihinde Eskişehir'den start aldı. Yarış Kızılcahamam, Çankırı, Çorum, Sivas, Erzincan, Erzurum üzerinden Kars-Sarıkamış'ta 18 Eylül tarihinde son bulacak. 2 bin 300 km'lik bir yarış rotası ile beraber yaklaşık 5 bin km 14 gün boyunca temaya uygun kaplanmış araçla devam edecek. Transanatolia 2021 yarışları kapsamında Eczacı Barış Sönmez ve Doktor Lami Günay Sivas etabında kente geldiler. Covid-19'u önlemek adına farkındalık ve covid-19 ile mücadelede hayatını kaybeden sağlık emekçileri anısına Maske, mesafe, hijyen, aşı ve "Covid-19 Meslek Hastalığı Sayılsın" teması ile kaplanmış 4x4 bir araç ile RAİD kategorisinde Transanatolia 2021 yarışına, sağlık çalışanı olarak katıldılar.

"Dünyada ölenlerin yüzde 90'ından fazlası aşısız"

Yarışmacılar konuyla ilgili yayınladıkları açıklamada, "Çünkü Transanatolia Eskişehir'den Kars'a kadar, Anadolu'nun büyük bir kısmını geçiyor ve bize, tüm Anadolu halkına bir mesaj vermeye imkan tanıyor. Biz hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanları için uzun bir yolculuk ama aynı zamanda bir anma töreni gerçekleştiriyoruz. Daha fazla sağlık çalışanının ve yurttaşımızın hayatını kaybetmemesi için de bunu bir sosyal sorumluluğa dönüştürmek istedik. Bizi izleyen herkes şunları görsün istiyoruz. Bugün Türkiye'de aşı var. 12 yaş üzerinin aşı yaptırması önünde hiçbir engel yok. Ama aşı yaptırılmıyor. Birinci dozu yaptıranların da yarısı ikinci dozu yaptırmamış. Sağlık Bakanlığının kendi verilerine göre, Covid nedeniyle hayatını kaybedenlerin yüzde 99'u aşısız ya da tek doz aşı olmuş insanlar. Dünyada da ölenlerin yüzde 90'ından fazlası aşısız. Ayrıca, Covid-19'un kimi öldüreceği de belli değil. Hayatını kaybedenlerin büyük oranı 65 yaş üzerinde. Ancak bu, daha genç olanlarımız hayatını kaybetmeyecek demek değil. Bir de bizler, hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızın ailelerine Covid-19 19'un meslek hastalığı sayılması noktasında borçluyuz diye düşünüyoruz. O nedenle de, Çalışma Bakanlığı başta olmak üzere bu talebimizi tekrarlıyoruz: Covid-19 meslek hastalığı sayılmalıdır" ifadelerine yer verdiler. - SİVAS