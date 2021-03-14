Sağlık çalışanlarına 14 Mart sürprizi - Son Dakika

Sağlık çalışanlarına 14 Mart sürprizi

14.03.2021 16:50
Sağlık çalışanlarına 14 Mart sürprizi, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri 14 Mart Tıp Bayramı'nda hastanelerde nöbet tutan sağlık çalışanlarına hediye takdim etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri 14 Mart Tıp Bayramı'nda hastanelerde nöbet tutan sağlık çalışanlarına hediye takdim etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, kentteki hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarına, 14 Mart Tıp Bayramı sürprizi yaptı. Belediye görevlileri tarafından Kovid-19 sürecinde fedakarca çalışmalarını sürdüren sağlık çalışanlarına 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla özel paket hediye edildi.

14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca, kentteki Gebze Fatih Devlet Hastanesi, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kocaeli Devlet Hastanesi ve Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde görevli sağlık çalışanlarına özel paket hediye edildi. Sağlık çalışanlarının bağışıklığını güçlendirmek için hazırlanan pakette kuruyemiş, meyve ve baklava bulunuyor. Ayrıca paket içerisinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın'ın teşekkür ve kutlama metni yer alıyor.

14 Mart Tıp Bayramını kutlayan Başkan Büyükakın mesajında sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayarak, "Yaklaşık 1 yıllık dönemde, pandemiye karşı savaşan sağlık personelimiz fedakarca, insanüstü bir gayretle mücadele veriyor. Sağlık ordumuzun tüm kahramanlarına sonsuz şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varsınız" ifadelerine yer verdi. - KOCAELİ

Sağlık çalışanlarına 14 Mart sürprizi
Sağlık çalışanlarına 14 Mart sürprizi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Tıp Bayramı, Kocaeli, 14 Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sağlık çalışanlarına 14 Mart sürprizi - Son Dakika


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