Sağlık çalışanlarına 200 bin maske hediye edildi - Son Dakika

GAZİANTEP'te maske üretimi yapan bir firma 14 Mart Tıp Bayramı gününde, sağlık çalışanlarına 200 bin maske dağıttı.

Gaziantep Üniversitesi'nde düzenlenen maske dağıtım törenine, Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Belgin Alaşehirli, maske tesisinin sahibi Hasan Gürkan Bayram ve sağlık çalışanları katıldı. Kentte maske ve kumaş üretimi yapan firmanın sahibi Hasan Gürkan Bayram, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle sağlıkçılara destek olmak istediklerini ifade etti.

Sağlık çalışanlarına destek olmak amacı ile antiviral maske hediye ettiklerini belirten Hasan Gürkan Bayram, "Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren tüm sağlık çalışanlarımıza öğrencilerimize hem bu anlamlı günlerini tebrik ederek, antiviral kumaştan ürettiğimiz maskelerden hediye ettik. Biz de elimizden geldiği kadar firma olarak medikal tekstil ürünleriyle sağlık çalışanlarına destek olmaya çalışıyoruz. Sağlık çalışanlarını hastalıktan koruma ve hastalıkla mücadelesinde yanlarında olduğumuzu göstermek açısından bugün böyle bir etkinliğe katıldık. Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren sağlık çalışanlarına ve öğrencilerine bugün yaklaşık 200 bin adet antivral maske dağıttık" diye konuştu.

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın sağlık çalışanlarına desteğinden dolayı Hasan Gürkan Bayram'a teşekkür etti.