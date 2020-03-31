Sağlık çalışanlarına 500 bin maske ve eldiven desteği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık çalışanlarına 500 bin maske ve eldiven desteği - Son Dakika

Sağlık çalışanlarına 500 bin maske ve eldiven desteği

15 dakika önce

"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" milli dayanışması kapsamında e-ticaret platformu Hepsiburada sağlık personelinin kullanımı için Sağlık Bakanlığı'na 500 bin adet cerrahi maske ve 500 bin adet muayene eldiveniyle destek verdiğini duyurdu.

Sağlık çalışanlarına 500 bin maske ve eldiven desteği, System.String[]

"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" milli dayanışması kapsamında e-ticaret platformu Hepsiburada sağlık personelinin kullanımı için Sağlık Bakanlığı'na 500 bin adet cerrahi maske ve 500 bin adet muayene eldiveniyle destek verdiğini duyurdu.

E-ticaret platformu Hepsiburada, COVID-19 salgınının birey ve toplum sağlığına karşı yarattığı tehdidin bilinciyle sağlık çalışanlarının kullanımına sunulmak üzere, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" milli dayanışması kapsamında, Sağlık Bakanlığı'na 500 bin adet cerrahi maske ve 500 bin adet muayene eldiveniyle destek oldu. Hepsiburada CEO'su Murat Emirdağ, "Tüm dünyanın ve ülkemizin mücadele ettiği COVID-19 salgınında, büyük özveriyle çalışan sağlık personeli tarafından kullanılacak maske ve eldivenlerin, ülkemizin verdiği mücadeleye bir nebze katkı sağlamasını diliyor, tüm doktorlarımıza ve sağlık çalışanlarına minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

"SALGINA KARŞI ÜST DÜZEY TEDBİRLER ALIYORUZ"

Hepsiburada Gebze Akıllı Operasyon Merkezi'nde COVID-19 salgınına karşı üst düzey tedbirlerin alındığını açıklayan Emirdağ, "Hepsiburada olarak, müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarını özenle karşılarken gerek onların gerek çalışanlarımızın ve gerekse tüm toplumun sağlığını azami düzeyde koruyacak hijyen kurallarına uyarak, Türkiye'nin dört bir yanına kesintisiz teslimat yapmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Emirdağ, "Operasyon merkezimize gelen her ürün detaylı bir şekilde sterilize edildikten sonra depomuza kabul ediliyor" dedi ve ekledi: Aynı şekilde, siparişler de yine gerekli hijyen tedbirlerini alan ekibimiz tarafından paketleniyor. Sonrasında, tüm siparişler dezenfeksiyonu sağlanmış araçlarla en güvenli şekilde yola çıkıyor ve Hepsiburada teslimat ekipleri tarafından hijyen kurallarına uygun olarak teslim ediliyor"

Emirdağ şunları söyledi:  "Benzer tedbirlerin ekosistemimiz içindeki tüm iş ortaklarımız tarafından da hayata geçirilmesi için gereken destek ve katkıyı düzenli olarak sağlamaya devam ediyoruz.Bu vesileyle, başta sağlık çalışanlarına, güvenlik güçlerine, market çalışanlarına, üretim ve operasyon görevlilerine,Türkiye'de e-ticaret alt yapısını destekleyen her gün teslimat yapan kargo kuryelerine ve gece gündüz demeden sahada çalışan tüm gizli kahramanlara ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum"


Sağlık Bakanlığı, Hepsiburada, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 12:51 Kaynak: DHA

Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünal'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına Samsun'dan destek Şahan Gökbakar, ihtiyaç sahibi aileler için 3 yere bağış yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek yağdı! İşte yapılan bağış miktarları
İBB'nin 150 TL'lik gıda yardım kolisinin fiyatı büyük tepki çekti İBB'nin 150 TL'lik gıda yardım kolisinin fiyatı büyük tepki çekti         
12:41
Son dakika: İspanya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 849 kişi hayatını kaybetti Son dakika: İspanya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 849 kişi hayatını kaybetti         
12:40
Ünlü futbolcu Graziano Pelle'nin model sevgilisinden yürek hoplatan karantina pozları Ünlü futbolcu Graziano Pelle'nin model sevgilisinden yürek hoplatan karantina pozları         
12:24
Mustafa Ceceli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya 50 bin TL bağışlayarak destek oldu Mustafa Ceceli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya 50 bin TL bağışlayarak destek oldu         
12:17
Son dakika: Merkez Bankası, virüsün etkilerine karşı 5 maddelik yeni tedbir paketi açıkladı Son dakika: Merkez Bankası, virüsün etkilerine karşı 5 maddelik yeni tedbir paketi açıkladı         
12:10
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: Koronavirüs hava yolu ile bulaşmıyor Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: Koronavirüs hava yolu ile bulaşmıyor         
12:05
Koronavirüsün tedavisi Türkiye'de başlıyor: İyileşmiş hastalardan alınan kan örnekleri kullanılacak Koronavirüsün tedavisi Türkiye'de başlıyor: İyileşmiş hastalardan alınan kan örnekleri kullanılacak         
11:46
Ajax, Ryan Babel'in sözleşmesini feshetti Ajax, Ryan Babel'in sözleşmesini feshetti         
11:46
İstanbul girişinde kilometrelik koronavirüs kuyruğu! Ekipler, ateşini ölçmediğini kente sokmuyor İstanbul girişinde kilometrelik koronavirüs kuyruğu! Ekipler, ateşini ölçmediğini kente sokmuyor         
11:38
Sır cinayet, fidye mektubundaki Sır cinayet, fidye mektubundaki "amca" detayıyla aydınlatıldı         
11:37
Hatay'da PTT önündeki sırada mesafe korunmadığı için tartışma yaşandı Hatay'da PTT önündeki sırada mesafe korunmadığı için tartışma yaşandı         
11:33
Avustralya'da 4 bebekte daha koronavirüs tespit edildi Avustralya'da 4 bebekte daha koronavirüs tespit edildi         
11:30
Şarkıcı Levent Dörter'in koronavirüs testi pozitif çıktı Şarkıcı Levent Dörter'in koronavirüs testi pozitif çıktı         
11:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek yağdı! İşte yapılan bağış miktarları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek yağdı! İşte yapılan bağış miktarları         
11:28
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları         
11:18
Trump, Rusya'nın gönderdiği bir uçak dolusu malzemeyi 'harika' olarak yorumladı Trump, Rusya'nın gönderdiği bir uçak dolusu malzemeyi 'harika' olarak yorumladı         
11:13
Şahan Gökbakar, ihtiyaç sahibi aileler için 3 yere bağış yaptı Şahan Gökbakar, ihtiyaç sahibi aileler için 3 yere bağış yaptı         
11:12
Büyük travma! İtalya'da koronavirüsten ölenlerin tabutunun üzerine kıyafetleri konularak tören yapılıyor Büyük travma! İtalya'da koronavirüsten ölenlerin tabutunun üzerine kıyafetleri konularak tören yapılıyor         
11:12
Sağlık Bakanı Koca: Yatak kapasitemiz yeni açılan hastanelerle 5 bin 452 arttı Sağlık Bakanı Koca: Yatak kapasitemiz yeni açılan hastanelerle 5 bin 452 arttı         
11:08
Meral Akşener, 6 aylık emekli maaşını İstanbul ve Ankara'da büyükşehir belediyelerinin kampanyalarına bağışladı Meral Akşener, 6 aylık emekli maaşını İstanbul ve Ankara'da büyükşehir belediyelerinin kampanyalarına bağışladı         
10:58
Koronavirüs sebebiyle 3 bini aşkın vatandaşını kaybeden Çin'de orman yangını felaketi: 19 ölü Koronavirüs sebebiyle 3 bini aşkın vatandaşını kaybeden Çin'de orman yangını felaketi: 19 ölü         
10:52
Yılmaz Vural: Gerekmedikçe sokağa çıkan cahildir Yılmaz Vural: Gerekmedikçe sokağa çıkan cahildir         
10:43
Çocuk İşgücü Araştırması, Türkiye'de 5-17 yaş grubunda çalışan çocuk sayısının 720 bin olduğunu gösterdi Çocuk İşgücü Araştırması, Türkiye'de 5-17 yaş grubunda çalışan çocuk sayısının 720 bin olduğunu gösterdi         
10:35
Dolar yükselişini sürdürüyor! İşte son durum Dolar yükselişini sürdürüyor! İşte son durum         
10:34
Son Dakika: 62 kamu kurum ve kuruluşuna 6 bin 219 ilave atama gerçekleştirilecek Son Dakika: 62 kamu kurum ve kuruluşuna 6 bin 219 ilave atama gerçekleştirilecek         
10:29
Moskova'da koronavirüs hastanesinde solunum cihazına bağlı hastaların yüzde 40'ı 40 yaşın altında Moskova'da koronavirüs hastanesinde solunum cihazına bağlı hastaların yüzde 40'ı 40 yaşın altında         
10:29
Maaş kesintisi sonrası Merih Demiral'ın maaşı 1.2 milyon, Ronaldo'nun maaşı da 21 milyon euroya indi Maaş kesintisi sonrası Merih Demiral'ın maaşı 1.2 milyon, Ronaldo'nun maaşı da 21 milyon euroya indi         
10:28
MSB: Barış Pınarı bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi MSB: Barış Pınarı bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi         
10:26
KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık         
10:23
Karantinada olan Ece Uslu, para koleksiyonunu paylaştı Karantinada olan Ece Uslu, para koleksiyonunu paylaştı         
10:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2020 13:07:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sağlık çalışanlarına 500 bin maske ve eldiven desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]