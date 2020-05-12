Sağlık çalışanlarına alabalık ikramı - Son Dakika

Bolu'da bir üretici, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede görev yapan sağlık çalışanlarına destek amacıyla alabalık ikram etti.

Mudurnu ilçesine bağlı Gölcük köyü Tekirler mahallesinde alabalık üretim çiftliği bulunan Yusuf Sarıhan, sağlık çalışanlarına destek olmak istedi.

İl Sağlık Müdürlüğü ile irtibata geçen Sarıhan, tesisinde yetiştirdiği balıkları sağlık çalışanlarına ikram etmek istediğini iletti.

Sarıhan, temizlediği 200 alabalığı Sağlık Müdürlüğünün koordinesinde Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi yetkililerine teslim etti.

Alabalıklar, pişirilerek sağlık çalışanlarına ikram edilecek.

"Allah sağlık çalışanlarımıza yardımcı olsun"

Yusuf Sarıhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu zor günlerde hastane çalışanlarına destek olmak istediğini belirterek, "Allah sağlık çalışanlarımıza yardımcı olsun. Benim de katkım olsun dedim ve yetiştirdiğim alabalıkları temizleyerek akşam iftar yapmaları için teslim ettim." diye konuştu.

Sarıhan, bugünün ayrıca Hemşireler Günü olduğuna işaret ederek, "Sağlık çalışanlarımız, bizlerin canı uğruna kendi canlarını tehlikeye attıkları için bir jest yaptım. Allah inşallah bugünleri atlatmamıza sağlık çalışanlarımızla beraber vesile olacaktır. İnşallah önümüz aydınlıktır." ifadelerini kullandı.