Sağlık çalışanlarına alçılı koluyla alkışlayarak destek verdi - Son Dakika
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Sağlık çalışanlarına alçılı koluyla alkışlayarak destek verdi

32 dakika önce

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, bir vatandaş alçılı koluyla pencereden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına alkışla destek verdi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, bir vatandaş alçılı koluyla pencereden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına alkışla destek verdi.

Hacıakif Mahallesi'ndeki vatandaşların, saat 21.00'de evlerinin balkonlarına çıkarak, sağlık çalışanlarına alkışlarla moral vermesi renkli görüntüler oluşturdu.

Bir apartmanın ikinci katında oturan kolu alçılı Şaban Yüce de sağlık çalışanlarına alkışlarıyla moral verdi.

Yüce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karın ilk yağdığı gün kolunu kırdığını söyledi.

Alçılı koluyla sağlık emekçilerine içtenlikle destek verdiğini anlatan Yüce, "Allah devletimize, milletimize selamet versin. Allah bugünleri bir daha bize göstermesin. Ülke ve ulus olarak birlik ve beraberlik içinde olmamız lazım. Sağlık Bakanımızı da candan tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyorum, çok güzel şeyler yaptı." diye konuştu.

Zafer Poyraz ise günün birlik ve beraberlik olma günü olduğunu sağlık emekçilerine, doktorlara, hemşirelere, sağlık memurlarına, polislere ve jandarmaya çok teşekkür ettiğini kaydetti.

Sağlık çalışanlarına alçılı koluyla alkışlayarak destek verdi

Beyşehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:26 Kaynak: AA

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