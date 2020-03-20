Sağlık çalışanlarına alkış desteği - Son Dakika

Sağlık çalışanlarına alkış desteği
6 saat önce
Manisa'nın Demirci ilçesinde saat 21.00'da evlerinin balkonlarından, küçük çocuklar evlerinin pencerelerinden ve görevde olan itfaiye ekipleri sağlık çalışanlarına alkışlayarak destek verdiler.
Manisa'nın Demirci ilçesinde saat 21.00'da evlerinin balkonlarından, küçük çocuklar evlerinin pencerelerinden ve görevde olan itfaiye ekipleri sağlık çalışanlarına alkışlayarak destek verdiler.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 10:42 Kaynak: AA
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