Sağlık çalışanlarına alkış desteği - Son Dakika

Manisa 'nın Demirci ilçesinde saat 21.00'da evlerinin balkonlarından, küçük çocuklar evlerinin pencerelerinden ve görevde olan itfaiye ekipleri sağlık çalışanlarına alkışlayarak destek verdiler.

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