Sağlık çalışanlarına alkış desteği - Son Dakika

Başkan Selçuk'ta, belediye hoparlöründen alkışlarken, vatandaşlarda evlerinin balkonlarından ve pencerelerinden sağlık çalışanlarını alkış yağmuruna tuttu.

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