Son Dakika › Güncel › Sağlık çalışanlarına alkış desteği bugün de sürdü - Son Dakika
Sağlık çalışanlarına alkış desteği bugün de sürdü
6 saat önce
İSTANBUL'da sağlık çalışanlarına alkışlı destek bugün de sürdü.
İSTANBUL'da sağlık çalışanlarına alkışlı destek bugün de sürdü.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3 gün boyunca sağlık çalışanlarına alkışlı destek yapılması çağrısında bulundu. Çağrı üzerine vatandaşlar, 3 gün boyunca evlerinden sağlık çalışanlarını alkışladı. İstanbul'da alkış sesleri bugün de sürdü. 4'üncü günde önceki günlere göre daha az olmasına rağmen bazı bölgelerde vatandaşların alkışlı desteği devam etti.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 10:16 Kaynak: DHA
Son Dakika Bakan Soylu, maske stoklayan firmalar için 12 saat süre verdi Fransa'da koronavirüs salgını sebebiyle ölenlerin sayısı 674'e yükseldi Suriye'de ilk yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi KKTC'de 3 kişide daha koronavirüs tespit edildi! Toplam vaka sayısı 38'e yükseldi