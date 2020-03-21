Sağlık çalışanlarına alkış tufanı - Son Dakika

Sağlık çalışanlarına alkış tufanı
6 saat önce
BURSA (İHA) – Türkiye genelinde olduğu gibi Bursa'da da vatandaşlar yine sağlık çalışanlarına destek için balkonlara çıktı.
BURSA (İHA) – Türkiye genelinde olduğu gibi Bursa'da da vatandaşlar yine sağlık çalışanlarına destek için balkonlara çıktı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısıyla saat 21.00'de Bursa'da vatandaşlar, korona virüs (Covid-19) salgınına karşın özveriyle çalışan sağlık görevlerini dakikalarca alkışlayarak moral ve destek verdi. Bursa'da da balkonlara çıkan vatandaşlar sağlık çalışanlarını dakikalarca alkışlarken, Vatan Mahallesi Platformu sağlık ve emniyet mensuplarına destek için havai fişek ile kutlama yaptı. - BURSA
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 10:51 Kaynak: İHA
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