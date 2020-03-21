Son Dakika › Güncel › Sağlık çalışanlarına alkışlı baklavalı destek - Son Dakika
Sağlık çalışanlarına alkışlı baklavalı destek
6 saat önce
Eskişehir Emniyet Müdürlüğünde görevli polis ve itfaiye ekipleri, sağlık çalışanlarına alkışlı ve baklavalı destek verdi.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğünde görevli polis ve itfaiye ekipleri, sağlık çalışanlarına alkışlı ve baklavalı destek verdi.
Asayiş ve Trafik Şube Müdürlüğünde görevli polis ekiplerinin yanı sıra başhekimliğinin bulunduğu Yenikent Mahallesi'ndeki çok sayıda vatandaş yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi.
Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği önüne gelen polis ekipleri, görevli sağlık çalışanlarına baklava da ikram etti.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 11:13 Kaynak: AA
Son Dakika Koronavirüse rağmen sokakta görüntülenen yaşlı adam önce küfür etti, sonra bıçak çekti Kendisinden ayrılmak isteyen eşini darp eden koca, ailesini de kaynar su dökerek yaktı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan videolu koronavirüs çağrısı: Evlerimizde kalmaya devam edelim Bakan Koca korona ölümlerindeki ortak noktaya dikkat çekti, bir kez daha uyardı