Sağlık çalışanlarına alkışlı destek - Son Dakika

Sağlık çalışanlarına alkışlı destek
6 saat önce
Evlerinden alkış çalan vatandaşların görüntüsü Lambaları açıp söndürmeleri Sokaktan geçen araçların korna çalarak destek vermesi Adana'da sağlık çalışanlarına alkışlı destek ADANA - Adana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan...
Evlerinden alkış çalan vatandaşların görüntüsü
Lambaları açıp söndürmeleri
Sokaktan geçen araçların korna çalarak destek vermesi Adana'da sağlık çalışanlarına alkışlı destek
ADANA - Adana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkışla destek verdi.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 09:49 Kaynak: AA
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