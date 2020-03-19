Sağlık çalışanlarına alkışlı destek - Son Dakika

Malatya ve Kahramanmaraş'ta vatandaşlar koronavirüsle mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına alkış çalarak destekte bulundu.

Malatya'da, Sosyal medyada "Saat 21.00" etkinliğinde bir araya gelen vatandaşlar koronavirüsle mücadelede görev alan sağlık personelleri için balkon ve pencerelere çıkarak alkış tuttu.