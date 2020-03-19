Sağlık çalışanlarına alkışlı destek - Son Dakika

Sağlık çalışanlarına alkışlı destek
7 saat önce
Malatya ve Kahramanmaraş'ta vatandaşlar koronavirüsle mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına alkış çalarak destekte bulundu.
Malatya ve Kahramanmaraş'ta vatandaşlar koronavirüsle mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına alkış çalarak destekte bulundu.
Malatya'da, Sosyal medyada "Saat 21.00" etkinliğinde bir araya gelen vatandaşlar koronavirüsle mücadelede görev alan sağlık personelleri için balkon ve pencerelere çıkarak alkış tuttu.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 09:52 Kaynak: AA
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