Sağlık çalışanlarına alkışlı destek - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Sağlık çalışanlarına alkışlı destek - Son Dakika

Sağlık çalışanlarına alkışlı destek

7 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüse karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarını TBMM'de milletvekillerine alkışlatması üzerine "sağlık çalışanlarının alkışlanması" yurt genelinde kitlesel etkinliğe dönüştü.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüse karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarını TBMM'de milletvekillerine alkışlatması üzerine "sağlık çalışanlarının alkışlanması" yurt genelinde kitlesel etkinliğe dönüştü.

Sosyal medya üzerinden geniş kitlelere ulaşan etkinlik kapsamında, saat 21.00 itibarıyla vatadandaşlar evlerinin pencere ve balkonlarında sağlık çalışanlarını dakikalarca alkışladı.

Bakan Koca'nın bugün saat 14.00 TBMM'deki konuşmasında koronavirüse karşı özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarını milletvekillerini alkışlattığı görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü. Vatandaşların beğenisini kazanan görüntüler, kısa sürede "sağlık çalışanlarının alkışlanması" temalı kitlesel etkinliğe dönüştü.

Bu kapsamda saat 21.00 yurt genelinde etkinlik saati olarak belirlendi. Başta Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere belirlenen saatte birçok il ve ilçede vatandaşlar, evlerinin pencere ve balkonlarında sağlık çalışanlarını dakikalarca alkışladı.

Sosyal medyada "#BeraberBasaracağız" etiketiyle yayılan etkinliğe siyaset, sanat ve spor dünyasından birçok tanışmış isiminde destek verdi.

"Alkışlayalım! Ne kadar alkışlasak azdır!"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da etkinlik saatinde sosyal medya hesabından TBMM'deki görüntülerini paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

"Alkışlayalım! Ne kadar alkışlasak azdır! Bugün saat 14.00'te Meclis'teki konuşmamda milletimin temsilcilerini özverili Sağlık çalışanlarımızı alkışlamaya davet ettim. Şimdi tam 21.00'de milletimizi, bu alkış sesini Türkiye çapında, balkonlardan yükseltmeye davet ediyorum."

Etkinliğe, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Demir Grup Sivaspor ve Anadolu Efes Spor Kulübünün yanı sıra birçok gazeteci ve sanatçı da destek verdi.

Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 09:54 Kaynak: AA

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