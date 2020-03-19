Sağlık çalışanlarına alkışlı destek - Son Dakika
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Sağlık çalışanlarına alkışlı destek

6 saat önce

Konya'da vatandaşlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkış tutarak destek verdi.

Sağlık çalışanlarına alkışlı destek, System.String[]

Konya'da vatandaşlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkış tutarak destek verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın TBMM'deki konuşmasında Kovid-19'a karşı gece gündüz demeden emek veren sağlık çalışanlarını milletvekillerine alkışlattığı görüntüler sosyal medyada ilgiyle karşılandı.

Görüntüler, kısa sürede "sağlık çalışanlarının alkışlanması" temalı kitlesel etkinliğe dönüştü. Bu kapsamda saat 21.00'de yurt genelinde etkinlik saati olarak belirlendi.

Konya'da da sosyal medya üzerinden haberleşen bazı vatandaşlar, evlerinin balkonlarına çıktı.

Pencere ve balkonlardan sağlık çalışanlarına alkış tutan vatandaşların coşkusu güzel görüntüler oluşturdu. Bazı vatandaşlar da evlerinin ışıklarını bir dakika boyunca yakıp söndürdü.

fahrettin koca, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 10:14 Kaynak: AA

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