Sağlık çalışanlarına alkışlı destek - Son Dakika

Sağlık çalışanlarına alkışlı destek
6 saat önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: 15 Temmuz Delikliçinar Şehitler Meydanında cam horoz heykelinden görüntü Trafikte seyreden vatandaşların araçlarının kornaları ve ışıklarıyla destek vermesi Esnaftan Mehmet Kodalak'ın konuşması DENİZLİ - Denizli'de vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
15 Temmuz Delikliçinar Şehitler Meydanında cam horoz heykelinden görüntü
Trafikte seyreden vatandaşların araçlarının kornaları ve ışıklarıyla destek vermesi
Esnaftan Mehmet Kodalak'ın konuşması DENİZLİ - Denizli'de vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkışla destek verdi.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 10:43 Kaynak: AA
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